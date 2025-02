Miłość i nadzieja. Ale wiadomość! Aż Melis i Zeynep wpadną sobie w ramiona

Spis treści

Miłość i nadzieja. Zeynep i Melis w przypływie emocji wpadną sobie w ramiona

Bülent i Feraye, po wielu tygodniach nieporozumień i złożonych dokumentach rozwodowych wreszcie dojdą do porozumienia i postanowią odwołać rozwód. Oboje zrozumieją, że ich miłość i rodzina są ważniejsze niż konflikty, które narastały między nimi w ostatnim czasie.

Z samego rana zbiorą dzieci w salonie, aby przekazać im tę wspaniałą wiadomość. Kiedy zwaśnione Zeynep i Melis usłyszą, że rodzice postanowili nadal być razem, emocje wezmą górę.

Mamy dla was kilka informacji. Postanowiliśmy wycofać się z rozprawy rozwodowej - zakomunikują dzieciom uśmiechnięci Bülent i Feraye.

Po tych słowach dziewczyny wpadną sobie w ramiona. Choć szybko odskoczą od siebie, to ten krótki moment pokaże, jak bardzo obie przeżywały całą sytuację i jak wielką ulgę poczuły, w momencie w którym dowiedziały się o odwołanym rozwodzie.

Miłość i nadzieja odcinek 132. Przeczytaj streszczenie odcinka

Feraye, Naciye i Bülent zastanawiają się, co dać Kuzeyowi w prezencie ślubnym. Melis namawia Zeynep do kłamstwa. Kiedy ta zamierza spotkać się z Egem, rywalka ją uprzedza. W obecności Bülenta i Naciye Handan grozi, że popełni samobójstwo.

Kiedy oglądać 132. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 132. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek 14 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.