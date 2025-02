Miłość i nadzieja. Elif uprowadzona w dniu zaręczyn z Kuzeyem! To już koniec

Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan uprowadzi Elif z jej przyjęcia zaręczynowego!

Handan nie odpuści Elif. Wykradnie ojcu pistolet z sejfu i zacznie planować krwawą zemstę. W dniu przyjęcia zaręczynowego Elif i Kuzeya, nieobliczalna brunetka zjawi się pod domem rywalki i ją uprowadzi! Wkrótce rozpoczną się dramatyczne poszukiwania Elif, które zakończą się tragedią!

Kuzey i jego bliscy zrobią wszystko, by odnaleźć Elif, ale czas będzie działał na niekorzyść. Pogłębiająca się obsesja i chęć zemsty u Handan doprowadzą do tragedii, której nikt się nie spodziewa. Elif zostanie postrzelona i zginie!

Miłość i nadzieja odcinek 135. Przeczytaj streszczenie odcinka

Przyjęcie zaręczynowe zamienia się w koszmar, kiedy Handan porywa Elif. Firdevs proponuje Kuzeyowi wymianę Suata na jego ukochaną. Zeynep, która cały czas jest zła na Egego, postanawia dać szansę Ardzie.

Kiedy oglądać 135. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 135. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 19 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.