Miłość i nadzieja. Melis w końcu przeprosi Zeynep. Oto, co jej powie!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Rozmowa Melis i Zeynep. Pogodzą się?

"Nie będę nikogo przepraszać!" - zaprotestuje ostro Melis, kiedy ojciec każe jej pogodzić się z Zeynep. Bülent nie ustąpi. "Jeśli tego nie zrobisz, poniesiesz konsekwencje" – powie.

W końcu nastolatki staną oko w oko, a Melis wyciągnie do Zeynep rękę na zgodę.

- Czego ode mnie chcesz? - zapyta zdezorientowana Zeynep.

- Niczego, ale rodzice chcą, żebym cię przeprosiła. Przepraszam, za to co powiedziałam wczoraj, ale nie zapominaj o tym, o swoim ojcu – zacznie Melis.

Melis stwierdzi, że dorośli ukrywają prawdę i Zeynep powinna być czujna.

- Albo to wszystko zignorujesz, albo zaakceptujesz to i pójdziesz szukać swojego ojca – doda córka Bülenta.

Miłość i nadzieja odcinek 30. Przeczytaj streszczenie odcinka

Bülent domaga się, by Melis przeprosiła Zeynep. Zafer urządza mu z kolei awanturę w związku z Egem. Yildiz odrzuca wsparcie Suata i zwraca się po pieniądze do lichwiarza. Elif natrafia na dowód nieuczciwości Suata. Przygotowana przez Belkis intryga nie idzie po jej myśli.

Kiedy oglądać 30. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 30. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 12 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 30. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.