Miłość i nadzieja. Matka Kuzeya wpadnie w szał i zaatakuje Elif!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Matka Kuzeya wpadnie furię. Wygarnie Elif, co o niej myśli

O hotelowym uniesieniu Elif i Kuzeya dowie się niebawem matka prawnika. Naciye chce, żeby jej syn jaknajszybciej poślubił Handan, wreszcie się ustatkował i dał jej wnuka. Kobieta nie może znieść, że Kuzey romansuje ze swoją asystentką.

W 43. odcinku Elif nieźle się oberwie. Wściekła Naciye wyrzuci z siebie wszystko! Najpierw spoliczkuje Elif, a później wygarnie, co o niej sądzi!

Jako matka jestem zdruzgotana, że mój syn chce taką tanią dziewczynę jak ty! Zadzwonię teraz do twojej matki i opowiem, co wyprawia jej córka– rzuci Naciye i od razu chwyci za telefon.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Elif jest szantażowana! Oto, co zrobi prawnik

Elif będzie błagała, żeby Naiye tego nie robiła. Między nimi dojdzie do szarpaniny, w wyniku której ucierpi Elif!

Dziewczyna upadnie na podłogę i nie będzie dawać oznak życia!

Miłość i nadzieja odcinek 43. Przeczytaj streszczenie odcinka

Arda wyznaje Zeynep swoje uczucia. Matka Kuzeya dosadnie przekazuje Elif całą prawdę. Feraye, która odkryła list od Gönül, domaga się od Bülenta wyjaśnień w tej sprawie. Ege i Zeynep dochodzą do porozumienia. Kuzey stwierdza, że szantażystką może być jego matka.

Zobacz: Złoty chłopak. Tak wygląda nowa ukochana Orhana! Wyjaśniamy, kim jest Betül i co się stało z Gülgün

Kiedy oglądać 43. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 43. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 1 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 43. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ. Co będzie z Elif?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Sprawdź: Czy Elif i Kuzey będą razem? Wstrząsający finał miłosnej historii! TYLKO U NAS

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.