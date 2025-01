Barwy szczęścia, odcinek 3122: Zaręczyny Józefiny i Andrzeja przerażą Cezarego! Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Czesław i Basia zbliżą się do siebie w Brzezinach! Najpierw zaprosi ją do domu Mariusza, a potem stanie się to - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 5.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina i Andrzej zaręczą się w szybkim tempie w 3122 odcinku "Barw szczęścia", więc nic dziwnego, że Cezary będzie się niepokoił o matkę. Co prawda dzięki milionerowi Rawiczowa da wreszcie spokój jemu i Natalii (Maria Dejmek), zajmie się swoim życiem i przestanie się wtrącać do ich związku, ale wszystko będzie się działo zbyt prędko. Jakby Zastoja-Modelski miał jakiś powód, by jak najszybciej zaciągnąć Józefinę do ołtarza i zostać jej mężem.

Dlaczego Andrzej w 3122 odcinku "Barw szczęścia" oświadczy się Józefinie?

Zaręczyny Józefiny i Andrzeja w 3122 odcinku "Barw szczęścia" nastąpią tuż po tym, jak seniorzy wylądują razem w łóżku. Ta noc dla obojga będzie pięknym przeżyciem. Arystokrata bez większego trudu przekona Rawiczową, że na kobietę taką jak ona czekał całe życie.

Kiedy w 3122 odcinku "Barw szczęścia" wręczy Józefinie pierścionek zaręczynowy, ta aż zaniemówi. - Na miłość boską, co ty wyprawiasz! - powie Rawiczowa, którą cytuje światseriali.interia.pl.

- To, co muszę, kochanie... Marzyłem o tej chwili, odkąd po raz pierwszy cię zobaczyłem. Chcę poprosić cię o rękę... Józefino, światło mojego życia, czy zostaniesz moją żoną? - po tym pytaniu Andrzeja rozanielona Józefina zgodzi się bez wahania.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Nowy milioner w życiu Rawiczowej! Pozna go na aukcji koni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podejrzenia Cezarego co do intencji Andrzeja Zastoi-Modelskiego w 3122 odcinku "Barw szczęścia"

Romantyczny nastrój zaręczyn w 3122 odcinku "Barw szczęścia" przerwie Cezary, który na wieść o tym, że matka wychodzi za mąż za człowieka, którego prawie nie zna, nie będzie krył przerażenia. Podejrzewając, że Józefinę spotka z powodu Andrzeja jakieś nieszczęście.

- Niepokoję się... W pewnym momencie relacje między rodzicami i dziećmi się odwracają. Teraz to ja muszę czuwać, żeby mama nie zrobiła sobie krzywdy - powie wprost Rawicz do przyszłego męża matki. Jednak Zastoja-Modelski zapewni, że jego intencje są szczere, że nie skrzywdzi Józefiny. Co oczywiście nie będzie prawdą...

Dopiero w 3122 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że milioner-arystokrata nie jest tym, za kogo się podaje, a Józefina dostanie to, na co zasłużyła.