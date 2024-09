Miłość i nadzieja. Elif jest szantażowana! Oto, co zrobi Kuzey: Nikt Cię nie skrzywdzi

Miłość i nadzieja. Tak Zeynep dowie się, że Bülent jest jej ojcem!? "Co chcesz mi wyjaśnić tato?". Streszczenie odcinka 33 Ask ve umut (17.09.2024)

Miłość i nadzieja. Kto szantażuje Elif?

Elif skrycie kocha się w Kuzeyu, ale on ma narzeczoną i ją odtrącił. Wkrótce ich losy splotą się ponownie, bo pojawi się osoba, która będzie chciała ujawnić prawdę o tym, co wydarzyło się między nimi w hotelowym barze.

- Wiem, co wydarzyło się między Tobą a Kuzeyem w hotelu w Ankarze – przeczyta na głos Elif.

Spanikowana dziewczyna od razu pobiegnie do Kuzeya, aby go o tym poinformować. Tajemniczy szantażysta zażąda ogromnych pieniędzy w zamian za milczenie.

Kuzey zaoferuje Elif swoją pomoc. Nie zostawi jej w potrzebie! "Nikt Cię nie skrzywdzi" - obieca prawnik.

Miłość i nadzieja odcinek 41. Przeczytaj streszczenie odcinka

Feraye usiłuje rozdzielić Zeynep i Egego. Bulent chce wydostać Gonul z zakładu karnego. Melis daje Ardzie do zrozumienia, że Zeynep ma na niego oko. Anonimowy szantażysta żąda od Elif pieniędzy. Kuzey obiecuje, że nie pozwoli jej skrzywdzić.

Kiedy oglądać 41. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 41. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 27 września o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 41. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.