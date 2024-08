Miłość i nadzieja. Kuzey nie będzie umiał się oprzeć! Rzuci się na Elif w windzie

Spis treści

Miłość i nadzieja. Gorący pocałunek Kuzeya z Elif

Kuzey i Elif mają się ku sobie, ale prawnik jakiś czas temu zaręczył się z Handan i raczej prędko się od niej nie uwolni. Między Kuzeyem i Elif doszło już do zbliżenia w hotelowym barze a już niebawem sytuacja się powtórzy.

Kuzey i Elif od dawna ukrywają swoje uczucia, ale kiedy oboje znajdą się w windzie, znowu nie będą w stanie oprzeć się wzajemnemu przyciąganiu. Ich gorący pocałunek w windzie zapoczątkuje ciąg wydarzeń, które zaważą na przyszłości nie tylko ich samych, ale i osób z ich najbliższego otoczenia.

Miłość i nadzieja. Kuzey i Elif na celowniku Didam

Romansujący ze sobą Kuzey i Elif nie wiedzą jednak, że ktoś chce im zaszkodzić. Chodzi o Didam, która pracuje z nimi w kancelarii. Kobieta trafi na nagranie z hotelowego monitoringu, na którym uwieczniony został pocałunek Elif i Kuzeya.

Didam, wiedząc, że Kuzey jest zaręczony z Handan, postanowi dostarczyć nagranie narzeczonej Kuzeya, a co będzie dalej? Można się tylko domyślać!

- Handan będzie zdruzgotana, gdy to zobaczy, jego także to zrujnuje - powie Didam.

Czy Kuzey zdoła uratować swoją relację z Handan? A może ta sytuacja stanie się początkiem nowego rozdziału w jego życiu?

Zdradzamy, że Didam zostawi pendrive na stole w domu Handan, a kompromitujące nagranie trafi w ręce kolejnej osoby! O kogo chodzi? Dowiesz się tego z galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.