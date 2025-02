Miłość i nadzieja. To ona będzie mieć chrapkę na Kuzeya po śmierci Elif!

Miłość i nadzieja. Yildiz nie wybaczy Kuzeyowi! Co zrobi, by pomścić śmierć Elif? Streszczenie odcinka 139 Ask ve umut (25.02.2025)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Kim jest Bahar (Aslı Atıl)?

Serialowa Bahar jest dobrą dziewczyną, ale z czasem wszystko się zmienia. Bahar pod naporem pragnień swojej matki zmieni się w okrutną dziewczynę, która chce uwieść Kuzeya i odebrać go swojej przyrodniej siostrze Sili.

W postać Bahar w serialu "Miłość i nadzieja" wcieliła się Aslı Atıl. Ile ma lat?

Sprawdź także: Miłość i nadzieja. Tak wygląda nowa miłość Kuzeya. Kim jest Sila?

Aslı Atıl urodziła się 15 lipca 2000 r. i w tym roku skończy 25 lat. Jej aktorska kariera zaczęła się od roli w filmie "Mutlu Aile Defteri". Niedługo potem Aslı Atıl została wyróżniona w plebiscycie 100 Najpiękniejszych twarzy wg TC Calendar.

Aslı Atıl prowadzi konto na Instagramie, gdzie jej poczynania obserwuje przeszło 200 tys obserwatorów.

Jak Kuzey pozna Bahar?

Po śmierci Elif, Kuzey spowoduje wypadek samochodowy i uratuje go Sila. Dobroduszna dziewczyna zabierze rannego prawnika do szopy i w tajemnicy przed matką i siostrą zacznie się nim opiekować. Wkrótce o jej poczynaniach dowie się jednak Bahar, która początkowo pomoże jej utrzymać sprawę w tajemnicy.

Matka cię zabije jak się o tym dowie. Teraz poszła do sąsiada, lepiej zabierz go do szpitala, a jak okaże się złodziejem? - zapyta Bahar.

Sila będzie miała jednak przeczucie, że Kuzey jest dobrym człowiekiem. Natomiast Bahar z czasem zmieni swoje podejście pod wpływem matki.

Obie zaczną knuć plan, aby wyeliminować Silę z życia Kuzeya. W pułapkę przebiegłej Cavidan wpadnie także Naciye, czyli matka Kuzeya, która sama zacznie namawiać syna na ślub z Bahar.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Tak będzie wyglądał pogrzeb Elif. Pokazujemy ostatnie pożegnanie ukochanej Kuzeya

Jaką tajemnicę skrywają Bahar i jej matka z serialu Miłość i nadzieja?

Pewnie zastanawiacie się dlaczego Cavidan będzie tak mocno naciskać na związek Bahar z Kuzeyem. Oczywiście będzie napędzać ją m.in. pragnienie bogactwa i życia w luksusie, które zapewniłby jej związek córki z wpływowym prawnikiem. Ale dlaczego zacznie knuć za plecami drugiej córki, Sili?

Ponieważ okaże się, że Sila nie jest jej biologiczną córką. To wyjaśni, dlaczego faworyzuje Bahar i chce pozbyć się Sili z życia Kuzeya.

Czytaj więcej w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.