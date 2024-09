Miłość i nadzieja. Yildiz kłamie po upadku z balkonu. Zacznie mataczyć na korzyść Firdevs

Spis treści

Miłość i nadzieja. Yildiz przeżyje upadek z balkonu. Będzie chronić Firdevs

Firdevs wypchnęła Yildiz z balkonu, bo odkryła, że była kochanką jej męża. Dziewczyna trafiła do szpitala, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze i szybko wróciła do zdrowia. Teraz Elif i Kuzey próbują odkryć prawdę o jej upadku. W 52. odcinku dziewczyna okłamie ich i zacznie chronić matkę Handan.

- Myłam balkon i poślizgnęłam się – wyzna Yidiz w rozmowie z Elif i Kuzeyem.

- Jesteś pewna? - zacznie przyciskać ją Kuzey.

Yildiz wyzna, że pojawiła się w domu Firdevs, żeby pomóc swojej siostrze Murvet, która u nich pracuje. Zaprzeczy, że są rodziną z Elif, a potem pogubi się w swoich zeznaniach i stwierdzi, że wieszała pranie na balkonie i spadła.

- Wieszałaś pranie? Wcześniej powiedziałaś, że myłaś balkon – Kuzey od razu wyłapie kłamstwo.

- Panie Kuzey, nie chcę dłużej kontynuować tego tematu.

- Dobrze, ale jeśli coś się stanie, zadzwoń proszę – doda zmartwiony Kuzey.

Dlaczego Yildiz chroni Firdevs?

Przeczytaj także: Miłość i nadzieja. Handan na wózku inwalidzkim! Tak Kuzey zmusi ją, by stanęła na nogi

Kiedy oglądać 52. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 52. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 14 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 52. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama…

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Tak Kuzey pobije Suata. Pójdzie o Elif!

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.