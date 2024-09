Miłość i nadzieja. Tak Firdevs zemści się na Yildiz. Coś strasznego!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Firdevs przygotowuje zemstę na Yildiz

Wkrótce Yıldız wyzna Elif, że w przeszłości miała romans z Suatem. Jego żona Firdevs także się o tym dowie. Matka Handan zaplanuje zemstę na ciotce Elif. Zaprosi ją do swojej rezydencji i tam dopuści się strasznego czynu.

- Tanie kochanki takie jak ty właśnie takie są, Suat dobrze się z nimi bawi, ale zawsze do mnie wraca – powie Firdevs.

Matka Handan uwięzi Elif na balkonie, a gdy ta będzie chciała się wydostać, dojdzie między nimi do szrpaniny, która dla Yildiz źle się skończy. Ciotka Elif wypadnie z balkonu, a jej życie zawiśnie na włosku!

Co z nią będzie?

Miłość i nadzieja odcinek 51. Przeczytaj streszczenie odcinka

Firdevs przygotowuje zemstę na Yildiz. Elif i Kuzey wygłupiają się razem w deszczu. Bülent dowiaduje się, że Naciye poznała prawdę o Gönül. Radzi mu ona zerwać wszelkie kontakty z kobietą. Melis podrzuca w pokoju Zeynep drogie ubrania i biżuterię. Z kolei Ege zwierza się ukochanej, że jego matka ma bardzo trudny charakter.

Kiedy oglądać 51. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 51. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 11 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 51. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.