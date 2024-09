Kawa z kardamonem, odcinek 3: Anna zaatakowana przez Dmytra! Wuj sprzeda ją za anulowanie długów - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Grzechy sąsiadów. Ile odcinków serialu będzie w Polsacie? Streszczenia wszystkich 10 odcinków do obejrzenia w Polsat Box Go

"Kawa z kardamonem" odcinek 3 - sobota, 21.09.2024, o godz. 17.35 w TVP1

Anna w 3 odcinku "Kawa z kardamonem" będzie nadal zdana na łaskę wuja Pawło, który chce bogato wydać sierotę za mąż, żeby wyjść z gigantycznych długów. Oświadczyn kupca Markijana (Witalij Ażnow) Anna nie przyjęła i konsekwencji poniosła surową karę.

Zaaranżowany ślub Anny z okrutnym Dmytro w 3 odcinku "Kawa z kardamonem"

Martynowicz zamknął Annę w pokoju, lecz w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" z opresji uratują ją brat Andrij Marecki (Taras Cymbaluk) i zakochany w dziewczynie hrabia Adam Rodziński (Paweł Deląg). Niestety po wyjeździe arystokraty z Żółkwi wuj Anny znajdzie jej nowego kandydata na męża, a ślub z jego wierzycielem Dmytro będzie niczym innym jak transakcją sprzedaży pięknej sieroty!

Okrutnym zrządzeniem losu w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" nieobliczalny Dmytro dopadnie Annę, gdy późnym wieczorem będzie wracała od przyjaciółki Józi do domu wujostwa (Anastazja Ostreinowa). Przyszły mąż rzuci się na Annę, siłą wciągnie ją do swojej rezydencji i spróbuje zgwałcić. Anna z trudem przed nim ucieknie i uniknie niebezpieczeństwa. - Powiem twoim, że ze mną spałaś! Już po tobie! - zacznie jej grozić Dmytro. Przerażona dziewczyna znajdzie znajdzie w domu Witolda (Oleg Mosiychuk), zmarłego wuja Adama.

Anna w 3 odcinku "Kawa z kardamonem" ukryje się przed Dmytrem w domu Adama Rodzińskiego

O poranku w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" zjawi się tam Adam, który od razu zauważy, że Anna płakała, że wydarzyło się coś złego. - Powiedz mi, co się stało?

- Nic strasznego się nie stało. Zdążyłam wyskoczyć przez okno...

- Powiedz mi, kto ci to zrobił? Nie rozumiesz,że takich rzeczy się nie wybacza?

- Nie chcę, żeby ktoś się dowiedział...

- Posłuchaj, to jest wszystko moja wina, bo ciebie zostawiłem tutaj samą... To jest moja wina. Już więcej to się nie powtórzy. Przysięgam ci... - zapewni Adam ukochaną i w 3 odcinku "Kawa z kardamonem" oboje dadzą się ponieść namiętności. Spędzą razem upojne chwile. Nieświadomi, że za Anną ruszy jej wuj Pawło.

Adorator Anny w 3 odcinku "Kawa z kardamonem" oczerni ją przed wujostwem

Bo Dmytro w 3 odcinku "Kawa z kardamonem" zjawi się w piekarni Martynowiczów, by poskarżyć się na przyszłą żonę. Na wypadek, gdyby dowiedzieli się co się stało minionego wieczoru, jak brutalnie zaatakował Annę, by ją skrzywdzić.

- Przyszedłem odwołać nasze małżeńskie ustalenia. Anna przyszła do mnie wczoraj wieczorem i domagała się bliskości... Groziła, że powie wszystkim, że chciałem ją zgwałcić. A jakiś tam Adam Rodziński wsadzi mnie za kratki... Miałem ją za porządną dziewczynę... - wujostwo Anny od razu uwierzy w wersję wydarzeń przedstawioną przez Dmytra.

Anna w 3 odcinku "Kawa z kardamonem" nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko uciec z Adamem Rodzińskim do Lwowa. Zakochany hrabia zapewni ukochaną, że przy nim nic już jej nie grozi.