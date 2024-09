Kawa z kardamonem, odcinek 3: Anna i Adam spędzą razem upojne chwile! Wyjedzie z Rodzińskim do Lwowa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Grzechy sąsiadów. Ile odcinków serialu będzie w Polsacie? Streszczenia wszystkich 10 odcinków do obejrzenia w Polsat Box Go

"Kawa z kardamonem" odcinek 3 - sobota, 21.09.2024, o godz. 17.35 w TVP1

Miłość Anny i Adama w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" zostanie wystawiona na trudną próbę! Wujostwo osieroconej dziewczyny postanowi bowiem wydać ją za mąż za bogatego Zgórskiego. Nie zważając na to, że kandydat na męża Anny ma zszarganą opinię i jest od niej dużo starszy. W tej sytuacji Anna nie będzie miała wyjścia. Zmuszona do ślubu zapowie Adamowi, że "musi dbać o swoją opinię", że przecież on niczego jej nie obiecywał.

Adam w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" nie dopuści do ślubu Anny z innym

Hrabia Rodziński w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" nie dopuści jednak do tego, by Anna wzięła ślub z innym. Mimo że we Lwowie ma żonę Anielę (Anna Cieślak), podejmie decyzję, że będzie walczył o tę miłość! Niestety na horyzoncie dość szybko pojawi się inny bogacz z Żółkwi, który zechce wziąć Annę za żonę, okrutny Dmytro (Pawło Aldoszyn). Ustali nawet z Pawło Martynowiczem warunki małżeństwa. A potem zaatakuje Annę, uznając ją za swoją własność!

Anna i Adam w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" nareszcie będą razem

Na szczęście Anna w 3 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" ucieknie przed Dmytrem do domu wuja Adama. Tam zakochani wreszcie będą razem. Po tym jak dadzą się ponieść namiętności, hrabia Rodziński zaproponuje ukochanej wyjazd do Lwowa. Tylko z dala od jej wujostwa będą mogli być szczęśliwi. Anna zgodzi się bez wahania.