Kawa z kardamonem. Gdzie i kiedy oglądać nowy serial kostiumowy w TVP?

"Kawa z kardamonem" - Kiedy i gdzie oglądać nowy serial od TVP?

Kiedy premiera serialu "Kawa z kardamonem" od TVP? Koniecznie zaznaczcie w kalendarzach datę 7 września 2024 roku, bo właśnie wtedy "Kawa z kardamonem" zadebiutuje na antenie TVP1. Serial będzie emitowany w każdą sobotę o godzinie 17:35, co oznacza, że przez dziesięć kolejnych tygodni będziemy mogli śledzić losy Anny (Ołena Ławreniuk) i Adama (Paweł Deląg). Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, TVP przygotowało niespodziankę - pierwszy odcinek będzie dostępny przedpremierowo na platformie TVP VOD już od 31 sierpnia 2024 roku. To idealna okazja, by zanurzyć się w tej porywającej historii jeszcze przed oficjalnym startem emisji!

O czym jest serial "Kawa z kardamonem"?

"Kawa z kardamonem" to historia, która z pewnością poruszy serca widzów. Główna bohaterka, Anna, to młoda sierota z Ukrainy, której świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy w jej życie niespodziewanie wkracza żonaty polski szlachcic - hrabia Adam Rodziński. Czy zakazane uczucie ma szansę przetrwać w świecie pełnym surowych norm społecznych, rodzinnych oczekiwań i skrywanych tajemnic? Serial zapowiada się na pełną emocji podróż przez życie Anny i Adama, gdzie miłość i namiętność zderzają się z konwenansami XIX-wiecznej arystokracji.

W roli Adama zobaczymy Pawła Deląga, aktora znanego i cenionego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Deląg, który w ostatnich latach cieszył się dużą popularnością w Rosji, powraca na rodzime ekrany, by wcielić się w rolę, która z pewnością zapadnie w pamięć widzom. Obok niego w roli Anny wystąpi utalentowana ukraińska aktorka Ołena Ławreniuk, która już w zwiastunach serialu urzeka swoją charyzmą i wrażliwością.

Dlaczego warto oglądać "Kawę z kardamonem"?

Jeśli jesteście fanami dramatów kostiumowych, "Kawa z kardamonem" to serial, którego nie możecie przegapić! Połączenie miłosnej historii, zawiłych intryg i historycznego tła sprawia, że każdy odcinek zapowiada się jako prawdziwa emocjonalna huśtawka. Serial poruszy ważne tematy, takie jak walka o miłość, niezależność i prawo do szczęścia w świecie, gdzie społeczne normy często stają na drodze prawdziwego uczucia.

Dodatkowym smaczkiem jest międzynarodowa obsada i fakt, że produkcja ta może stać się kolejnym hitem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy "Kawa z kardamonem" podbije serca widzów tak jak poprzednie produkcje kostiumowe TVP? Już wkrótce się o tym przekonamy!