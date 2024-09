Grzechy sąsiadów, odcinek 1: Przedwczesny poród Ewy i tragiczna śmierć dziecka! Lekarze nie zdołają uratować noworodka

Wichrowe wzgórze. Tak zaczyna się nowy turecki serial. Zdradzamy, co wydarzy się w 1. odcinku Rüzgârlı Tepe (06.09.2024)

"Grzechy sąsiadów" odcinek 1 - piątek, 6.09.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" Ewa, będąc w pracy, z przerażeniem zauważy, że zaczyna rodzić! Wody odejdą aż 10 tygodni przed terminem, co natychmiast postawi na nogi jej siostrę, która w pośpiechu zawiezie ją do szpitala. Niestety, Piotr nie zdąży od razu odpowiedzieć na telefon - o dramatycznej sytuacji dowie się dopiero w ostatniej chwili. Chociaż zdąży dotrzeć do szpitala, sytuacja będzie się dynamicznie rozwijać, a Ewa urodzi córkę, która z powodu wczesnej akcji porodowej będzie musiała pozostać pod specjalistyczną opieką w inkubatorze. Mimo tych trudnych okoliczności, para będzie walczyć o każdy moment spędzony z dzieckiem.

Tragiczna śmierć noworodka - Ewa i Piotr stracą dziecko

Wkrótce okaże się, że to nie koniec kłopotów. W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" Ewa i Piotr będą musieli na chwilę opuścić szpital, by podpisać dokumenty kupna ich nowego domu. Kiedy wrócą, otrzymają druzgocącą informację - ich dziecko będzie mieć poważne problemy z płucami. Mimo szybkiej interwencji lekarzy, płuca noworodka nie będą w stanie funkcjonować poprawnie. W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy lekarze będą robić wszystko, co w ich mocy, aby uratować małą córeczkę Ewy i Piotra. Niestety, ich próby okażą się bezskuteczne - noworodek umrze na oczach załamanych rodziców.

Piotr i Ewa w żałobie - Co dalej?

Tragiczna śmierć ich dziecka zmieni życie Ewy i Piotra na zawsze. W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" to wydarzenie stanie się początkiem serii dramatycznych zdarzeń, które rozbiją pozorną sielankę ich nowego życia. Małżeństwo, które jeszcze niedawno myślało o przyszłości w wymarzonym domu, teraz będzie musiało stawić czoła najgorszej żałobie. Czy ich relacja przetrwa? Jak poradzą sobie z żałobą? Na te pytania widzowie otrzymają odpowiedź w kolejnych odcinkach serialu.