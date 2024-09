Grzechy sąsiadów, odcinek 1: Ewa i Piotr wprowadzą się do wymarzonego domu, ale sąsiedzi zgotują im koszmar! Szybko tego pożałują?

"Grzechy sąsiadów" odcinek 1 - piątek, 6.09.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" Ewa i Piotr będą pełni nadziei, że nowy dom na przedmieściach zapewni im upragniony spokój i stabilność. Piotr, będący dziennikarzem muzycznym, z dumą pokaże Ewie gotową do podpisania umowę kupna, a ona, wzruszona, będzie wierzyć, że to początek ich nowego, lepszego życia. Ich dom, pełen nowoczesnych udogodnień, wyda im się idealnym miejscem do wychowywania przyszłych dzieci i zapraszania przyjaciół. Ale widzowie szybko dostrzegą, że za tą pozorną sielanką czają się problemy, które zmienią ich życie na zawsze.

Idealni sąsiedzi - To tylko pozory?

Nowe osiedle, do którego przeprowadzą się Ewa i Piotr, będzie zamieszkane przez z pozoru sympatyczne osoby. W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" widzowie poznają Judytę (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Szczepana (Sebastian Fabijański), pełną energii, atrakcyjną parę, która na pierwszy rzut oka wydaje się idealnymi sąsiadami. Judyta, instruktorka fitness, wprowadzi Ewie i Piotrowi swoje wyzwolone podejście do życia, a Szczepan, przystojny policjant, szybko zyska sympatię Piotra. Sąsiedzi będą uprzejmi i pomocni, zaproszą ich na wspólne spotkania, ale to tylko pozory, bo za ich uśmiechami skrywać się będzie mroczna tajemnica.

Lilianna i Kacper - Tajemniczy sąsiedzi z drugiej strony ulicy

W 1 odcinku "Grzechy sąsiadów" poznamy także kolejnych sąsiadów Ewy i Piotra – Liliannę (Jowita Budnik) i Kacpra (Mirosław Baka), starsze małżeństwo, które na pozór wydaje się spokojne i zdystansowane. Ich życie, tak samo jak nowy dom Ewy i Piotra, wygląda na idealnie poukładane, ale szybko okaże się, że to tylko fasada. Lilianna, świadoma dziwacznych obsesji swojego męża Kacpra na punkcie Judyty, będzie ukrywać własne tajemnice.