Yaman jedzie z Yusufem do Fikreta

Yaman jest zaniepokojony obecnością Fikreta oraz tym, że Seher poświęca jemu i Melek tak dużo czasu. Tymczasem kobieta stara się pocieszyć przyjaciela.

Nie martw się. Melek jest bardzo silna. Zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Jestem pewna, że niedługo wyzdrowieje

- powie do zdenerwowanego stanem córki Fikreta.

Tymczasem Yaman pojedzie z Yusufem do domu Fikreta, twierdząc, że to była inicjatywa chłopca. Kiedy wraz z Seher będą mieli wracać do domu, Melek poprosi, żeby kobieta pojechała z nią do szpitala.

W tym czasie Yusuf zdradzi Fikretowi, że przyjazd był pomysłem Yamana.

Kim jest Volcan?

Ali jest zaskoczony brakiem troski Volkana o Duygu. Próbuje uświadomić mu, że potrzebuje ona wsparcia partnera. Duygu słyszy fragment ich rozmowy. Podczas wspólnego śniadania Volkan opowiada Alemu zmyślone historie, mające dowodzić miłości Duygu. Kobieta czuje się skrępowana i ma wyrzuty, że Ali musi być świadkiem ich rzekomej zażyłości.

Yusuf tymczasem zdradza Fikretowi, że przyjazd był pomysłem Yamana. Za namową Volkana, Ibrahim traktuje Czarną obcesowo. Kobieta nie wytrzymuje pogardy i z nim zrywa. Semra dzwoni do Duygu i każe córce natychmiast wracać do domu. Przekonana, że jej córka źle się prowadzi, zmusza dziewczynę do kąpieli pod prysznicem, a następnie zamyka ją w łazience. Duygu dzwoni do Alego po pomoc.

O czym jest Dziedzictwo (Emanet)?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.