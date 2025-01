Emanet. Volkan majstruje przy aucie Alego! Uszkodzi hamulce!

Miłość i nadzieja. Tragiczny finał szamotaniny. Tak Yildiz rozprawi się z Suatem! Streszczenie odcinka 127 Ask ve umut (07.02.2025)

Ali w niebezpieczeństwie! Volkan celowo uszkodzi jego auto

Choroba Volkana coraz bardziej daje się we znaki. Mężczyzna coraz częściej nie panuje nad tym, co robi, a konsekwencje jego działań przynoszą wiele zła. Tak będzie także w tym przypadku. Nie radząc sobie z zazdrością o Duygu, Volkan zacznie majstrować przy samochodzie Alego! Okaże się, że przetnie przewody hamulcowe licząc, że dojdzie do wypadku!

No, gotowe. Ciekawe, w co uderzysz

- powie do siebie, kiedy wyjdzie spod auta.

Niedługo później do Volkana zadzwoni Frat, który powie mu, że Ali i Duygu wspólnie wyszli z komendy! Wtedy dotrze do niego, że być może doprowadzi do straty ukochanej!

Nie! Czy właśnie zesłałem ją na śmierć?!

- powie, załamany.

Na komendzie Volkan nie będzie potrafił poradzić sobie z sytuacją. W ataku paniki zemdleje w łazience. Nieprzytomnego znajdą Ibo i Firat.

Widzowie zobaczą, jak Ali i Duygu podróżują autem. W pewnym momencie komisarz będzie próbował zwolnić, ale zorientuje się, że nie może tego zrobić! Czy dojdzie do wypadku?

Zobacz w galerii, czy Ali i Duygu wyjdą z tego cało.

Kiedy 468 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 468 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 28 stycznia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.