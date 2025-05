Koniec Zatoki szpiegów. Czy Franz i Eva mają przyszlość w sezonie 3 po finałowym 19 odcinku? Co czeka Franza? Zakończenie sezonu 2 daje nadzieję na ciąg dalszy – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Emanet. Yusuf przemówi! Nie takich słów spodziewał się Yaman

Śmierć Seher to kolejne dramatyczne wydarzenie w życiu małego Yusufa. Kiedy stracił rodziców, matczyną opieką otoczyła go ukochana ciotka. Ale gdy także i jej zabrakło, chłopiec kompletnie się w sobie zamknął i przestał mówić. Dopiero, kiedy jego opiekunką została Nana, powoli otwierał się na świat. W 571. odcinku serialu "Emanet" Yusuf przemówi po raz pierwszy od śmierci Seher. Jego słowa ranią Yamana jak najostrzejszy nóż...

Yaman uważa, że z rezydencji powinno zniknąć wszystko, co może przypominać chłopcu o Seher. Sądził, że to pozwoli mu zapomnieć o ukochanej cioci... Ale to nie jest takie proste. Kiedy Yusuf pokaże Nanie swoje rysunki ciotki, które ukrywa przed stryjkiem, kobieta będzie mocno zaskoczona. Zrozumie, że nikt nie ma prawa odbierać mu wspomnień z najpiękniejszego czasu w jego życiu.

Nana przyniesie z piwnicy schowane zdjęcia Seher, a kiedy Yaman się o tym dowie, wpadnie w dziki szał.

Wynoś się stąd!

- wykrzyczy gniewnie, szarpiąc Nanę w kierunku drzwi.

Właśnie wtedy stryj usłyszy głos bratanka.

Zostaw ją! Nie kochałeś cioci i nie kochasz mnie! Nikogo nie kochasz! Ja też cię nie kocham

- powie Yusuf, a oczy Yamana wypełnią się łzami.

Kiedy 571 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 571 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek, 15 maja 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.