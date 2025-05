Emanet. Nana planuje zemstę na Yamanie. Tak dostanie się do rezydencji

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Tak Nana zemści się na Yamanie? Gorzkie słowa nowej opiekunki Yusufa. Streszczenie 568. odcinka Emanet (12.05.2025)

Nana zostanie opiekunką Yusufa, by zbliżyć się do Yamana. Przekonana, że to on jest mordercą jej ukochanego brata, będzie planowała gorzką zemstę. W jaki sposób chce pozbyć się biznesmena? Czy zamierza go zabić? Na ZDJĘCIACH zobaczysz, jak pojawi się w rezydencji rodziny Kirimli i co powie Idrisowi.