Emanet 569. Nana węszy w rezydencji Yamana

Na początku 3. sezonu Emanet widzowie poznają dwa oblicza Nany. Z jednej strony będzie troskliwą opiekunką Yusufa, dzięki której chłopiec zacznie otwierać się na otoczenie, a z drugiej szpiegiem, który ma na celu chęć zemsty na Yamanie.

Pierwszy dzień pracy kobiety w rezydencji nie będzie należał do najłatwiejszych. Zimny Yaman da jej całą listę wytycznych, jak ma się zachowywać. Jeden punkt od razu zwróci jej uwagę. Chodzi o zapis "Nie rozmawiasz z Yusufem o przeszłości, nie pytasz o rodzinę".

On stracił swoją ukochaną ciocię. Powinniśmy o tym z nim rozmawiać

- zaprotestuje, ale szybko zostanie utemperowana przez Yamana. Biznesmenowi nie spodoba się otwartość i szczerość kobiety. Zasugeruje, by robiła tylko to, o co ją prosi.

Mieszkańcy rezydencji szybko zauważą, że kobieta ma na chłopca bardzo dobry wpływ. Liczą, że u jej boku wreszcie otworzy się na świat.

Nana, pomimo ogromnej sympatii do Yusufa, nie zapomni, po co przybyła do rezydencji. Szybko znajdzie moment, by dostać się do gabinetu swojego wroga. Tam w szufladzie znajdzie broń. W tej chwili usłyszy kroki Yamana i schowa się za zasłoną. Usłyszy, jak ten nakazuje komuś przez telefon, by dokładnie sprawdził Nanę...

Kiedy 569 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 569 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 13 maja 2025 roku o godzinie 15:40 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.