Spis treści

Emanet. Duygu dowie się o zdradzie Yasemin. Jej reakcja będzie gwałtowna!

W jaki sposób Duygu pozna prawdę o zdradzie Yasemin? To jej własna siostra wystawiła miejsce policyjnej akcji gangsterom, w wyniku czego Duygu omal nie straciła życia! Chociaż Yasemin pożałuje swojego kroku i będzie chciała się zemścić, fakty powiedzą same za siebie. Do tej pory jedyną osobą, która wiedziała, że to ona za wszystkim stoi był Ali. Komisarz nie zdecydował się jednak wyznać prawdy ukochanej, która dopiero dochodzi do siebie po operacji i pobycie w szpitalu.

Sama Yasemin, choć chciała, nie potrafiła przyznać się siostrze do zdrady. Wyjaśniamy więc, jak prawda wyjdzie na jaw.

Polecamy: Chwytające za serce wyznanie miłości! Nareszcie powiedzą sobie "kocham"!

Semra zobaczy Yasemin, rozmawiającą na ulicy z człowiekiem z gangu. W tym momencie podejmie decyzję, że wyzna Duygu prawdę o tym, co zrobiła Yasemin. Młodsza córka nie zdoła jej przed tym powstrzymać.

To Yasemin zdradziła waszą operację. Ty się o nią martwiłaś, a ona omal cię nie zabiła

- oznajmi Semra.

Zaskoczona Duygu nie będzie potrafiła uwierzyć w słowa matki. W przypływie emocji mocno spoliczkuje siostrę! Choć Yasemin będzie się starała wszystko wyjaśnić, jej słowa nie będą trafiały do policjantki.

Nigdy więcej nie nazywaj mnie swoją siostrą! Omal nie zabiłaś nie tylko mnie, ale także innych policjantów. Ktoś niewinny mógł zginąć! Zdradziłaś mnie

- wykrzyczy.

Yasemin nie pozostanie nic innego jak uciec...

Kiedy 527 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 527 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 28 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

Czytaj także: Kiedy koniec 2. sezonu? Czy TVP wyemituje kolejny sezon Emanet? Mamy potwierdzone odpowiedzi!

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo: