Emanet. Wreszcie wyznają, co do siebie czują! Tak powiedzą sobie "kocham"

Emanet. Ali i Duygu wyznają sobie miłość

Propozycja rocznego wyjazdu stanie się dla Duygu szansą. Czy kobieta zdecyduje się jednak przyjąć szkolenie i opuścić Aliego? W tym odcinku ich relacja wreszcie się wyjaśni! Dwoje policjantów wyzna sobie, że bardzo się kochają!

Ali pogratuluje koleżance szansy, jaką otrzymała, ale w głębi serca będzie tylko pragnął, by ją odrzuciła i została blisko niego.

W kolejnej scenie komisarz dostanie wezwanie do miejsca, w którym pierwszy raz zobaczył swoją ukochaną. Jak bumerang wrócą do niego tamte chwile oraz wszystko, co do tej pory razem przeżyli. Towarzysząca mu Duygu zdobędzie się na odwagę i powie mu wreszcie, że go kocha!

Byłeś przy mnie, cokolwiek by się nie działo. Pozwoliłeś mi odkryć, kim naprawdę jestem. Tak długo to w somie tłumiłam, Ali

- powie kobieta, po czym usłyszy odpowiedź Aliego:

Ja też Cię bardzo kocham.

Czy w tej sytuacji Duygu wyjedzie? Policjantka szybko poinformuje ukochanego, że nie mogłaby go zostawić. Wygląda na to, że przed widzami kolejna miłość w "Dziedzictwie".

Jak potoczą się dalsze losy Aliego i Duygu? Już wcześniej informowaliśmy o tym, że przystojniak zdecyduje się oświadczyć ukochanej. Ich losy nadal będą jednak bardzo zawiłe. W dniu ślubu Duygu ucieknie bez słowa, porzucając komisarza.

Kiedy 516 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 516 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.