Spis treści

Turecka telenowela "Emanet" hitem TVP

Tureckie seriale od lat mają w Polsce bardzo pokaźne grono widzów. Jednym z nich, który gości na łamach TVP1 od marca 2023 roku jest, opowiadający o losach Seher i Yamana, "Emanet" ("Dziedzictwo"). Nie da się ukryć, że jest to jedna z dłuższych telenowel znad Bosforu, a widzowie często zadają sobie pytanie: czy TVP zdecyduje się na emisję jego kolejnych sezonów?

Aktualnie w emisji jest drugi sezon "Dziedzictwa". Historia miłości Seher (Sila Turkoglu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan) zaskakuje, a czasami doprowadza fanów do szewskiej pasji! Bohaterowie telenoweli rozstają się i do siebie wracają, a główną przyczyną ich kłopotów w ostatnim czasie był wypadek Seher, wskutek którego straciła pamięć! To doprowadzi ich nawet do rozwodu.

W drugim sezonie rozszalały się także losy komisarza Aliego (Melih Özkaya), który z wzajemnością zakochał się w pięknej Duygu (İpek Arkan).

Kiedy koniec 2. sezonu "Emanet"?

Okazuje się, że finał 2. sezonu serialu "Dziedzictwo" jest bliżej, niż moglibyśmy się tego spodziewać! Wiemy już, że ostatni odcinek tej części telenoweli będzie wyjątkowo wzruszający. Na oczach bliskich, w tym także małego Yusufa, Seher zostanie zastrzelona! Zanim to się stanie, Seher i Yaman spędzą ze sobą szczęśliwe, romantyczne chwile.

Uśmiercenie głównej bohaterki "Emanet" miało związek z odejściem z serialu aktorki, która wcielała się w jej rolę.

Kiedy zobaczymy ten odcinek w telewizji? Zapytaliśmy o to przedstawicieli Telewizji Polskiej.

Emisja drugiego sezonu „Dziedzictwa” kończy się na początku maja

- czytamy w odpowiedzi stacji.

To oznacza, że finał 2. sezonu "Emanet" jest już bardzo blisko!

Nie mogliśmy nie zapytać również o to, czy TVP zdecyduje się na emisję kolejnego, to jest 3. sezonu serialu. Jak już informowaliśmy, na jego początku w życiu Yamana i Yusufa pojawi się Nana. To ona zastąpi chłopcu ukochaną ciotkę. Ale czy zajmie w życiu Yamana tak ważne miejsce jak Seher?

Polecamy: Taki będzie ślub Yamana i Nany. Nowa pani Kirimli piękniejsza od Seher? Mamy ZDJĘCIA

Czy polskim widzom będzie dane to zobaczyć w telewizji? Okazuje się, że tak!

- TVP ma w planach emisję kolejnego sezonu - brzmi dalsza część maila od Zespołu Rzecznika TVP.

Czekacie na dalsze losy bohaterów produkcji? W trzecim sezonie też nie zabraknie emocji! Zakończy się on... śmiercią Yamana!

Zanim jednak to nastąpi, przed nami wzruszający finał 2. sezonu Emanet. Zobacz w galerii zdjęć, co się wydarzy w ostatnim odcinku z udziałem Seher!