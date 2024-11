Emanet. Seher zostanie więźniem w rezydencji. Mąż zamknie ją w piwnicy!

Wichrowe wzgórze. Zeynep zostanie pobita! To kara za to, co zrobiła! Streszczenie 64 odcinka Rüzgârlı Tepe (6.12.2024)

Seher ponownie jest w rezydencji, ale już nie jako jej pani, a więzień! Yaman ją odnalazł i spróbuje zrobić wszystko, żeby poczuła jego zemstę. Po tym, jak z nienawiścią spalił jej rzeczy, zaciągnie ją do piwnicy! Zamyka ją tam, by przypomniała sobie swoje początki w rezydencji i to, jak okrutny potrafi być mężczyzna! Pomimo gorzkich słów, które usłyszy na swój temat, Seher przyjmie wszystko. Dla niej najważniejsze jest to, że jej mąż jest zdrowy. Ma nadzieję, że wkrótce znów będą mogli być szczęśliwi.

Po wyjściu od żony Kirimli zacznie mieć pewne wątpliwości. Powie do siebie:

Dlaczego ona tak na mnie patrzy i nic nie mówi? Czyżby próbowała mi coś powiedzieć? Nie! Grając chce ukryć swoją zdradę! Robi to, co typowe dla tchórzliwego zdrajcy!

Pomimo nienawiści, Yaman w nocy zejdzie do piwnicy. Z bólem serca będzie patrzył na śpiącą tam ukochaną.

Następnie opowie o swoich uczuciach Cengerowi. Nie rozumie, dlaczego nadal ją kocha, pomimo tego, że zdradziła go i opuściła w tak ważnych chwilach życia.

W galerii publikujemy ZDJĘCIA z 433 odcinka tureckiej telenoweli Emanet.

Kiedy 433 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 433 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 17 grudnia o godzinie 5:10 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

