Halil İbrahim Ceyhan rozstał się z telenowelą "Dziedzictwo"

Telenowela "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") jest aktualnie jednym z największych tureckich hitów w Polsce. Serial trafił na antenę TVP1 w marcu 2023 roku i szybko zaskarbił sobie serca widzów.

Produkcja opowiada losy biednej Seher i zimnego biznesmena Yamana. Losy tej dwójki połączył chłopiec o imieniu Yusuf. Fani serialu z zapartym tchem śledzą ich wyboistą drogę do szczęścia. W główne role w "Emanet" wcielają się: Halil İbrahim Ceyhan oraz Sila Turkoglu.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że odtwórczyni roi Seher rozstała się z serialem w atmosferze skandalu. Aktorka opuściła produkcję w drugim sezonie, a jej miejsce u boku Yamana zajęła Nana, którą gra Nanuka Stambolishvili.

Później decyzję o rozstaniu się z "Emanet" podjął także serialowy Yaman. Halil İbrahim Ceyhan odszedł z telenoweli wraz z końcem jej trzeciego sezonu.

Śmierć Yamana w serialu "Dziedzictwo". Jak zginie Kirimli?

Produkcja zdecyduje się na uśmiercenie głównego bohatera "Emanet". W jakich okolicznościach zginie serialowy Yaman?

W trzecim sezonie telenoweli Yaman będzie związany z Naną. Kobieta pojawi się w rezydencji Kirimli po śmierci Seher jako opiekunka Yusufa. Chłopie będzie wówczas przeżywał traumę po stracie przybranej mamy. Choć kobieta okaże się siostra największego wroga Yamana, tych dwoje połączy prawdziwa miłość.

Pod koniec trzeciego sezonu dojdzie do porwania małego Yusufa. Nana i Yaman, którzy ze wszystkich sił starali się bronić chłopca przed złem, rozpoczną poszukiwania ukochanego malca. Biznesmen trafi w końcu na jego ślad i bezpośrednio skonfrontuje się z wrogiem. Na oczach Yusufa dojdzie do strzelaniny, w której Yaman zostanie ciężko rany. W ostatnim odcinku trzeciego sezonu widzowie zobaczą jak Kirimli walczy o życie, trzymając w objęciach ukochanego Yusufa i Nanę. Kobieta musi jednak szybko uciekać z chłopcem. Yaman nie przeżyje.

Kiedy śmierć Yamana w serialu "Dziedzictwo"?

Do śmierci Yamana dojdzie w ostatnim odcinku trzeciego sezonu serialu. Według tureckiej numeracji będzie to epizod o numerze 621. Przypomnijmy, że widzowie w Polsce aktualnie wciąż oglądają pierwszy sezon telenoweli, który liczy sobie 205. odcinków. Zaznaczmy, że w Polsce numeracja jest inna - każdy sezon ma więcej odcinków niż oryginalnie.

Dziś nie wiadomo czy kolejne sezony "Emanet" trafią do emisji. Jeśli jednak tak się stanie, do śmierci Yamana minie jeszcze wiele czasu.

O czym jest serial "Emanet"?

Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domu i trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa - czytamy w opisie serialu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.