QUIZ SERIALE

QUIZ. Czyj to ojciec w Barwach szczęścia? Wiesz, dla kogo jest rodzicem?

Trudno wyobrazić sobie "Barwy szczęścia" bez ojców! To oni są jednymi z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka, a co dopiero w przypadku dziecka. I nie inaczej jest wśród bohaterów uwielbianego serialu TVP2! Niektórzy z nich stanowią prawdziwy wzór, a innym choć trochę brakuje, to i tak starają się być najlepszymi dla swoich pociech. Znasz wszystkich ojców z "Barw szczęścia" i wiesz, dla kogo są rodzicem? Sprawdź się w naszym QUIZ-ie! Przygotowaliśmy 10 pytań, ale jeśli jesteś prawdziwym fanem serialu, to spokojnie odpowiesz na każde z nich! A zatem do dzieła!