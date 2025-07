Barwy szczęścia. Żabcia zrobi awanturę w komisariacie. Policjant nie pozostawi jej wyboru - ZDJĘCIA

Nieprzyjemna wizyta Żabci na komisariacie w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W poprzednim sezonie przypadek połączył Żabcię z Polą, nastolatką mieszkającą z ojcem alkoholikiem. Stało się tak dzięki znalezionemu przez Anię, w osiedlowym śmietniku, ukulele. Okazało się, że należy ono do dziewczynki, która zgłosiła się po zgubę do bistro SezoNOVY razem z nim. Mężczyzna od razu wzbudził w niej podejrzenia, które niedługo potem się potwierdziły. Kiedy dostrzegła Polę zarabiającą grą na ulicy i – chcąc jej pomóc – umówiła się z nią na prywatne lekcje, jej niezadowolony z tego ojciec zaatakował najpierw ją, a potem Brodę. Oboje wezwali wtedy policję, która zachowała się bardzo lekceważąco. Brak przyjęcia zgłoszenia argumentowała brakiem adresu napastnika! Wówczas Kajetan zasugerował przegląd monitoringu. Co się wydarzy w kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia”? Czy Blondynce uda się pomóc dziewczynce, zanim w jej domu dojdzie do tragedii? Żabcia nie zostawi jej sprawy nierozwiązanej i wobec braku jakichkolwiek wieści wybierze się na komisariat, żeby osobiście dopilnować działań policji. Od razu przekona się, jak trudno jest czegokolwiek się dowiedzieć. Dyżurny policjant będzie usiłował ją zbyć:

- Czynności są w toku, ja nie mam żadnych informacji. Mogę przekazać pani telefon do prowadzącego sprawę, ale nie wiem, czy już zdążył cokolwiek ustalić.

Wkurzona taką odpowiedzią Ania zarzuci funkcjonariuszowi, że policja nic nie robi, pomimo tego, że dziewczynka może być w niebezpieczeństwie, bo jej ojciec ciągle się awanturuje. Wtedy to on oskarży ją o wszczynanie awantur...

We wrześniu w „Barwach szczęścia” Żabcia dowie się o wyjeździe Poli

Po wakacjach w serialu „Barwy szczęścia” wizyta Żabci w komisariacie jednak nie będzie bezowocna dzięki temu, że w korytarzu natknie się na Kodura (Oskar Stoczyński). To on jej przekaże, że Poli nie ma już w Warszawie. Mama dziewczynki zabrała ją do cioci. Tam mają zamieszkać i tam Pola ma teraz chodzić do szkoły.

Po przerwie wakacyjnej Żabcię połączy z Jaworskim ten sam problem - samotności w „Barwach szczęścia”

Żabcia z jednej strony bardzo się ucieszy, że Pola będzie odtąd bezpieczna, a z drugiej zmartwi, że może jej już nie zobaczyć. Bardzo polubiła dziewczynkę w „Barwach szczęścia” i wspólne lekcje gry na ukulele. Wraz z przeprowadzką Poli zniknie kolejna osoba w jej życiu. Z doskwierającej jej samotności zwierzy się Jaworskiemu (Jacek Kałucki). On też czuje się samotny. Krystyna (Hanna Bieluszko) choruje na alzheimera i coraz bardziej zamyka się w swoim świecie. W dodatku zdecydowała się przestać zażywać leki…

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl