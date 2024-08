Barwy szczęścia. Totalna metamorfoza Emilki! Zaszokuje wszystkich kolorem włosów!

Barwy szczęścia

Jessica Frankiewicz wraca do serialu „Barwy szczęścia”! Ale w jakim stylu?! Młoda aktorka zupełnie zmieniła wizerunek. Już nie będzie złotowłosym aniołkiem. Czy to pomysł produkcji, by zaakcentować to, że Emilka nie jest już małym dzieckiem? Czy jej przemiana będzie potrzebna w nowych scenach serialu? Córkę Malwiny (Joanna Gleń) czeka emocjonalna huśtawka. Najpierw będzie się cieszyć z powrotu mamy, potem wpadnie w rozpacz, kiedy stanie ona przed sądem rodzinnym. Będzie się działo! Zobacz nową Emilkę w GALERII ZDJĘĆ!