Barwy szczęścia. To on będzie ojcem syna Beaty! Grześ po latach pozna prawdziwego tatę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

Barwy szczęścia. Malwina nie wróci prędko do rodziny! Szpital psychiatryczny będzie jej nowym domem? ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Cezary wróci do Sofii w nowym sezonie?! Po narodzinach dziecka znów będzie mieć Józefinę po swojej stronie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Emilka nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości bez mamy! Herman podejmie radykalne kroki, by jej pomóc?

Jan Wieczorkowski ojcem Grzesia w nowym sezonie "Barw szczęścia"

To zwiastun nowego sezonu "Barw szczęścia" po raz pierwszy odsłonił scenę z udziałem Jana Wieczorkowskiego, który dołączył do obsady serialu TVP w roli nowego bohatera. Póki co nie wiadomo jak będzie miał na imię dawny partner Beaty, z którym 10 lat temu zaszła w ciążę, a potem w tajemniczych okolicznościach się rozstała. Z zapowiedzi kolejnych odcinków "Barw szczęścia" na jesień wynika, że zanim ojciec Grzesia się ujawni, będzie obserwował Beatę i Damiana z ukrycia. Jakby chciał wybadać jak ułożyło się życie kobiety, z którą ma dziecko.

Za kulisami "Barw szczęścia" ostatnio powstały zdjęcia promujące nadchodzący 18. sezon, w których brali udział nie tylko Beata i Damian ze swoimi dziećmi, jej synem Grzesiem i jego córką Luizą, ale także biologiczny ojciec 10-letniego syna Saganowskiej. To nie były pierwsze wspólne ujęcia Jana Wieczorkowskiego i Noah Culbretha, bo mają już za sobą kilka dni zdjęciowych, ale podczas sesji mogli wreszcie poczuć się jak ojciec z synem.

Jaka będzie reakcja Grzesia na powrót ojca po latach?

W odcinkach "Barw szczęścia" jesienią relacja Grzesia z tatą będzie rozwijała się bardzo powoli i wcale nie będzie łatwa! Powrót ojca wywoła skrajne emocje. Przecież dla 10-latka to zupełnie obcy człowiek. Beata sama wychowała Grzesia, starając się ze wszystkich sił, by nigdy nie odczuł braku ojca. Zastępczym tatą dla Grzesia był swego czasu Darek Janicki (Andrzej Niemyt), bliski przyjaciel Beaty.