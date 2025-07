Barwy szczęścia. To już koniec leczenia Krysi. Jaworski nie będzie miał wyboru - ZDJĘCIA

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia” Krystyna zaczęła oszukiwać Krzysztofa

Przed wakacjami w serialu „Barwy szczęścia" neurolog (Albert Pyśk) przepisał Krystynie nowy lek, który miał łagodzić jej pobudzenie i umożliwić sen w nocy. Ale ona, bojąc się, że kompletnie wyłączy ją z codziennego życia przez silnie uspokajające działanie, zdecydowała, że nie chce go brać. Tyle że nie powiedziała o tym Krzysztofowi. Zaczęła chować tabletki, a w nocy udawać, że śpi.

Jaworski zwierzy się Żabci w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Strapiony Jaworski będzie coraz bardziej przygnieciony chorobą Krysi w odcinkach „Barw szczęścia” we wrześniu. Kiedy wpadnie do SezoNOVego, opowie Żabci (Hanna Klepacka), że zawsze ogromnie kochał żonę, ale i wcześniej nie było łatwo z nią wytrzymać. Często wyprowadzała go z równowagi, a wtedy uciekał przed nią łowić ryby, byle tylko móc trochę odetchnąć. Najsmutniejsze jest to, że teraz żałuje każdej chwili, której z nią nie spędził, kiedy była zdrowa. Ale czasu nie da się cofnąć...

Oszustwo Krystyny wyjdzie na jaw w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W premierowym odcinku serialu „Barwy szczęścia” Krysi nie uda się dłużej oszukiwać męża. Krzysztof zorientuje się, że żona od wielu tygodni go okłamuje. Nie bierze leków, przez co jej stan pogarsza się coraz szybciej. Co więcej, Krystyna nie będzie chciała zmienić zdania na temat zażywania przepisanych jej tabletek: - Nie chcę być otumaniona. Chcę być świadoma tego, co robię.

Krzysztof zupełnie sobie nie poradzi z Krystyną w nowym sezonie „Barw szczęścia”. Czy będzie musiał się z nią rozstać?

