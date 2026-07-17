Barwy szczęścia. Pożegnanie Asi! To był ostatni dzień Anny Gzyry-Augustynowicz na planie - ZDJĘCIA

Kolejne aktorki żegnają się z planem "Barw szczęścia"!

W "Barwach szczęścia" nadszedł czas pożegnań, bowiem tuż po Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), jak zapowiadała sama aktorka razem z Joanną Gleń, podobny los spotkał jej Malwinę, Olę (Michalina Robakiewicz), a także i Asię! Anna Gzyra-Augustynowicz na swojej relacji na Instagramie poinformowała fanów, że to jej ostatni dzień na planie. Mimo tego, że dopiero co na niego wróciła po swoich wakacjach! A teraz znów przyszło jej się pożegnać. Czemu?

Wszystko przez to, że nieubłaganie zbliża się przerwa wakacyjna i dla członków ekipy "Barw szczęścia", którzy po zakończeniu regularnej emisji w TVP2 wciąż pracowali na planie, aby tworzyć dla widzów nowe odcinki. Wszyscy pracowali w pocie czoła, aby zapewnić fanom materiał na kolejny sezon, a teraz nadszedł czas, aby mogli trochę odpocząć. Tym bardziej, że nowe odcinki są nagrywane ze sporym wyprzedzeniem, a więc nie ma się co martwić, że ich zabraknie!

Anna Gzyra-Augustynowicz wróci na plan "Barw szczęścia" po wakacjach!

Zwłaszcza, że tuż po i przerwie wakacyjnej, aktorzy i ekipa wrócą na plan "Barw szczęścia", aby nagrywać kolejne transze. A wraz z nimi pojawi się także i Asia, która wcale nie zniknie z serialu na dobre, a właśnie także na czas wakacji. Tym bardziej, że od razu napisała to w swoim ostatnim wpisie z planu, aby uspokoić widzów "Barw szczęścia"!

- Ostatni dzień przed przerwą 🎥❤️ @barwyszczescia.official - napisała aktorka.

A zatem, fani "Barw szczęścia" mogą być spokojni, bo tuż po przerwie wakacyjnej Anna Gzyra-Augustynowicz wróci na plan, aby jako Asia nagrywać kolejne odcinki! Szczególnie, że w życiu żony Huberta naprawdę sporo się zadzieje!

Co wydarzy się u Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Asi nie zabraknie emocji i w domu i w pracy! Przede wszystkim, Pyrkowie wciąż będą mierzyli się z Wilkiem (Adam Szczyszczaj), wspieranym przez swoją matkę Lucynę (Grażyna Zielińska) i prawnika Szczepana (Robert Gulaczyk) w celu pozbycia się ich z domu. Jednak pobyt Zwierzchowskiej w szpitalu nieco pokrzyżuje te plany.

Oprócz tego, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej sporo zadzieje się i w pracy Asi, gdy pojawi się w niej kurier Michał (Gamou Fall), który szybko skradnie serce Natalii (Maria Dejmek), a ona w tym pomoże. Poza tym, do kancelarii znów wróci Malwina (Joanna Gleń), a więc emocji u niej z pewnością nie zabraknie! Tak samo jak i samej jej bohaterki!

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Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami