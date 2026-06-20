Barwy szczęścia. Wilk nie przestanie knuć w nowym sezonie! Szczepan znów mu w tym pomoże - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-20 23:25

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach podstępny Wilk (Adam Szczyszczaj) dalej będzie knuł z pomocą swojego prawnika Szczepana (Robert Gulaczyk)! Tym bardziej, że jeszcze nie uda mu się przekonać wszystkich mieszkańców ulicy Zacisznej do sprzedaży mu swoich domów pod budowę nowej drogi do jego osiedla, gdzie mieszkanie zdecydowali się kupić Agata (Natalia Zambrzycka) z Ignacym (Olaf Staszkiewicz). Ale nie Hubert (Marek Molak), przez co w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Maciej będzie miał pełne ręce roboty! Zwłaszcza, gdy jego plany nieco się pokrzyżują! Czemu? Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Choroba Lucyny pokrzyżuje plany Wilka w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Wilk nie przestanie kombinować. Zwłaszcza, gdy jego już przemęczona szkodzeniem Pyrkom matka Lucyna (Grażyna Zielińska) w końcu nie wytrzyma i wyląduje w szpitalu. I wówczas Maciej zostanie osłabiony w walce przeciwko nieugiętemu Hubertowi i pozostałych mieszkańców ulicy Zacisznej, którzy jeszcze nie zdecydują się mu sprzedać swoich domów, aby on w ich miejscu mógł wybudować drogę do swojego nowo budowanego osiedla. Ale oczywiście Pyrka będzie stał na ich czele.

Tym bardziej, że nie ugiął się nawet w obecnym sezonie, gdy już nawet Agata z Ignacym zdecydowali się kupić od niego mieszkanie. Tyle tylko, że na nich podziałała właśnie manipulacja Lucyny, która w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej podda nawet w wątpliwość Huberta. Ale jej choroba zmieni wszystko!

Maciej znów skorzysta ze wsparcia Szczepana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że na ujęciach z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" na Instagramie i Facebooku aktorów, jak i samej produkcji widać Pyrków w rodzinnym domu, co oznacza, że ostatecznie nie skuszą się oni na ofertę Wilka, tak jak wcześniej Agata z Ignacym. Zwłaszcza, że i im nie wyjdzie to na dobre, bo wkrótce Pyrka zacznie zupełnie inne życie poza granicami Polski i to niekoniecznie z Kieliszewskim!

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Hubert tym bardziej będzie chciał zostać w rodzinnym domu? Bardzo możliwe, tym bardziej, że i Wilk nie zniknie, a co gorsza nie przestanie knuć! Adam Szczyszczaj pochwalił się na swojej relacji na Instagramie filmikiem z planu, na którym widzimy jego Macieja w towarzystwie swojego prawnika Szczepana. Adwokat wciąż będzie potrzebny deweloperowi, a to niestety nie będzie zwiastować nic dobrego!

Co w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wymyślą Wilk z Krajewskim?

Do czego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zdoła posunąć się podstępny Wilk, aby tylko osiągnąć swój cel i kupić rodzinne domy mieszkańców ulicy Zacisznej za bezcen, żeby wybudować tam nową drogę? W jakim kolejnym procederze z nim weźmie udział Szczepan? Czy Krajewski posunie się do kolejnego oszustwa?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej deweloper i prawnik będą górą? A może wreszcie skończą z fiaskiem? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

Uśmiechnięty Adam Szczyszczaj (Wilk) w zbliżeniu na pierwszym planie, obok Robert Gulaczyk (Szczepan) z delikatnym uśmiechem. Obaj aktorzy z Barw Szczęścia, którzy w nowym sezonie znów będą knuć przeciwko mieszkańcom ulicy Zacisznej. Więcej informacji o serialu znajdziesz na Super Seriale.
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Barwy szczęścia. Asia i Hubert żegnają się z widzami! Nowy sezon przyniesie kolejny wstrząs u Pyrków 

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