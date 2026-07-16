Barwy szczęścia. Michał dołączy do old boyów w następnym sezonie! Tak przyjmą nowego chłopaka Natalii w drużynie - ZDJĘCIA, WIDEO

Michał zajmie miejsce Karola w drużynie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach do drużyny old boyów Darka (Andrzej Niemyt) dołączy nowy zawodnik, który zajmie miejsce nieobecnego już Karola. To Michał, nowy chłopak Natalii, zasili szeregi Startu Falenica i pojawi się tam nie bez powodu.

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i córka Zwoleńskiej znajdzie sobie nową pasję i po koniach zacznie grać w piłkę nożną. Lea dołączy do dziecięcej drużyny, a Michał do dorosłej, aby dodać jej otuchy i spędzać z nią więcej czasu.

Koledzy zaakceptują nowego chłopaka Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i on dobrze się tam odnajdzie, a koledzy miło go przyjmą i to tanecznym krokiem. Oczywiście, nie bez znaczenia, bo przecież Gamou Fall wygrał ostatnią edycję "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i w takim stylu powitają go właśnie Marcin (Oskar Stoczyński) z Damianem (Michał Lesień-Głowacki).

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Michał chętnie dołączy do powitania kolegów. Zwłaszcza, że odnajdzie i poczuje się w nim jak ryba w wodzie. Koledzy chętnie przyjmą go do swojej drużyny, dzięki czemu kurier nie pożałuje swojej decyzji o dołączeniu do tej ekipy.

Michał weźmie udział w specjalnym meczu ku pamięci Karola w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tym bardziej, że dzięki temu wspólnie z Leą w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zagrają w dobrej sprawie, gdyż wezmą udział w specjalnym meczu, najpewniej charytatywnym, z którego zebrane pieniądze pójdą na stypendia, obozy treningowe, sprzęt dla najbardziej utalentowanych dzieci. A wszystko zgodnie z ideą stypendiów imienia doktora Karola Czubaka, która powstała w głowach jego kolegów z drużyny.

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Michał chętnie się do niej przyłączy. Szczególnie, że to właśnie on zajmie jego miejsce w drużynie i w ten sposób będzie mógł się za to niejako odwdzięczyć.

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