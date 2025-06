Barwy szczęścia po wakacjach. Kasia zmieni zdanie w sprawie związku z Mariuszem! Ksawery dowie się jako pierwszy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Co się stało z Agatą? Natalia Zambrzycka przyznała, że to nie dieta zmieniła jej rysy twarzy - ZDJĘCIA

Kasia dwa razy odrzuciła oświadczyny Mariusza w serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy Kasia pierwszy raz dała Mariuszowi kosza w serialu „Barwy szczęścia", tłumaczyła ten krok tym, że dopiero się rozwiodła, a poza tym nie potrzebują legalizować ich związku. Karpiuk chciał ją zapewnić, że nie poluje na jej majątek i zaproponował intercyzę, ale nic to nie dało. Potem ponowił oświadczyny zachęcając, by włożyła pierścionek, a on zaczeka na moment, kiedy będzie gotowa na ślub, ale i tę ofertę odrzuciła.

Ksawery zrozumiał, że Kasia i Mariusz się rozstaną w serialu „Barwy szczęścia"

W zakończonym już sezonie serialu „Barwy szczęścia" Kasia wzgardziła nieformalnymi przeprosinami sąsiadek Mariusza za to, że wcześniej uznały ją za winną śmierci Szymańskiego (Jacek Grondowy). Borowska (Dorota Piasecka) przyszła z propozycją Koła Gospodyń Wiejskich, by Górka dołączyła do nich we wspólnym kolędowaniu. Nie zgodziła się i wyprowadziła tym Mariusza z równowagi. Odebrał to jako jej zapowiedź wycofania się z ich związku. Strasznie się pokłócili i usłyszał to Ksawery. Bardzo się zmartwił, bo dla niego było jasne, że się rozstaną.

Ksawery usłyszy od Kasi o ślubie w nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu zobaczymy, że Kasia jednak włoży pierścionek zaręczynowy na palec. Zauważy go Ksawery i bardzo się ucieszy. Zapyta o to mamę, a ona potwierdzi, że zostanie żoną Mariusza.

- Czemu zmieniłaś zdanie? - będzie ciekaw, dlaczego zmieniła plany.

Górka zaprzeczy – to nie kwestia zmiany decyzji, tylko czasu na podjęcie tej właściwej.

- Znowu się zakochałaś w Mariuszu. Kiedy będzie ślub? - Ksawery będzie chciał wiedzieć już wszystko.

Niestety, tej odpowiedzi jednak się nie doczeka, bo sama Kasia nie będzie jej jeszcze znać. Przyrzeknie jednak synowi, że tak jak pierwszy usłyszał od niej o ślubie, tak pierwszy otrzyma na niego zaproszenie.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl