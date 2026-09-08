Barwy szczęścia, odcinek 3402: Tak wpadnie oszustka Lucyna! Niebywałe, kto ją wyda przed Hubertem - ZDJĘCIA

Patryk zdemaskuje Lucynę przed Hubertem w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna w końcu będzie mogła wrócić do domu Pyrków, gdy awaria ich pieca zostanie już zażegnana przez Mariusza (Rafał Cieszyński). Oczywiście, Zwierzchowska nie ucieszy się z takiego obrotu spraw i nawet zbytnio nie zdoła tego ukryć. Ale mimo wszystko podziękuje Hubertowi za to, że w tym czasie opłaci jej pobyt w luksusowym hotelu Stańskich, aby ona nie musiała u nich marznąć.

Tyle tylko, że w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wyjdzie na jaw, że seniorka nie korzystała w nim wyłącznie z noclegów czy jedzenia, a także strefy spa! Zwłaszcza, że Lucyna sama się tym wsypie, gdy jak podaje swiatseeriali.interia.pl zostawi tam swoją bransoletkę, którą do domu Pyrków przywiezie jej Patryk. A przy okazji ją wsypie.

- Poprosili mnie w hotelu, żebym podrzucił pani małą zgubę... To nie pierwszy raz, kiedy rozwożę fanty znalezione w spa... - uśmiechnie się Patryk, podając Lucynie bransoletkę.

Pyrka nie uwierzy w tłumaczenia Zwierzchowskiej w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W tym momencie w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert mocno się zdziwi, bo o pobycie w spa nie będzie miał żadnego pojęcia. Oczywiście, Lucyna od razu zacznie się tłumaczyć i posunie się do kolejnego kłamstwa, jednak Pyrka już jej w nie uwierzy!

- W spa? - dopyta zszokowany Hubert.

- No tak, byłam tam przez chwilę. Żeby się porządnie wygrzać i chorobę odpędzić - okłamie go Lucyna.

Chwilę później w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zwierzchowska posunie się do kolejnego kłamstwa, aby znów jak najszybciej opuścić dom Pyrków i uciec od tej niekomfortowej dla niej sytuacji. Lucyna oszuka Huberta, że musi iść do sklepu, choć tak naprawdę uda się wtedy na spotkanie ze swoim synem Maciejem (Adam Szczyszczaj), aby o wszystkim mu powiedzieć. Tym bardziej, że jej stabilna i pewna sytuacja diametralnie się teraz zmieni!

Hubert straci zaufanie do Lucyny w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Szczególnie, że w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert już zacznie ją podejrzewać, że nie jest z nimi do końca szczera. Pyrka podzieli się swoimi obawami z siostrą, która jeszcze nie zdąży poznać się na seniorce. Ale jej brat już będzie wiedział swoje.

- Mówiła, że nie może zapłacić za hotel... A spa to droga sprawa - zauważy Pyrka.

- Dlaczego miałaby kłamać? - spyta go Agata.

- Tego właśnie nie rozumiem. Po prostu mam wrażenie, że te jej tłumaczenia były jakieś dziwne - wyjaśni jej Hubert.

I oczywiście w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Pyrka tak tego nie zostawi! Do tego stopnia, że postanowi w końcu sprawdzić Lucynę i zweryfikuje jej przeszłość, przez co tylko utwierdzi się w swoich podejrzeniach. Aż wreszcie całkowicie straci do niej zaufanie!

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