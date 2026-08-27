Barwy szczęścia. Lucyna zamieszka w hotelu Stańskich w następnym sezonie. Tak będzie naciągać Huberta - ZDJĘCIA

Lucyna przeniesie się od Pyrków do hotelu w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna tymczasowo zamieszka w hotelu Stańskich, gdy u Pyrków wysiądzie piec, przez co w domu zrobi się straszliwie zimno. Zwierzchowska uzna, że z uwagi na jej zdrowie jest tam dla niej nie do wytrzymania i zażąda przenosin w ciepłe miejsce. Tyle tylko, że nie wróci do swojego prawdziwego domu, o którym oczywiście Pyrkowie nie będą mieli pojęcia. A zatrzyma się w hotelu Stańskich.

Tym bardziej, że w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie miała w tym jeszcze jeden cel, gdyż wciąż będzie działać w porozumieniu ze swoim synem Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj), który będzie chciał odkupić rodzinny dom Pyrków za bezcen. Oczywiście, matka wciąż będzie mu w tym pomagać i zażyczy sobie nawet, aby to Hubert opłacił jej pobyt, z racji tego, że będzie przecież współwłaścicielką domu, w którym póki co nie będzie miała, jak mieszkać.

Zwierzchowska nabije Hubertowi niezły rachunek w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert zgodzi się na takie rozwiązanie, ale oczywiście niechętnie. Zwłaszcza, że sama naprawa pieca pociągnie za sobą ogromne koszta, a jeszcze dojdzie do tego pobyt Lucyny w luksusowym hotelu. A co gorsza, tuż po zalaniu jego domu i trudnościach z odzyskaniem odszkodowania, a także pożarze, co już spowodowały liczne straty finansowe. A teraz jeszcze dojdzie do tego i to...

Jednak w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zwierzchowskiej dokładnie o to będzie chodziło. Dlatego nie będzie próżnować w hotelu Stańskich i po opłaceniu jej pobytu szybko wskoczy w szlafrok i zacznie korzystać z udogodnień hotelu, w tym przede wszystkim ze strefy spa, co będzie dodatkowo kosztować. Ale przecież to Hubert będzie pokrywał rachunek, w związku z czym seniorka na tym nie poprzestanie. Zwierzchowska zdecyduje się także na bogate śniadanie w pokoju, jednak wtedy jej piękny sen się skończy!

On pokrzyżuje plany seniorki w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Wszystko przez to, że już w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert z powrotem przyjedzie do Lucynę, która już będzie mogła wrócić do ich Pyrków. Szczególnie, że dzięki Mariuszowi (Rafał Cieszyński) uda się opanować awarię pieca, dzięki czemu w domu znów będzie ciepło, a rodzina się przy tym zbytnio nie wykosztuje.

I wówczas w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej cały misterny plan Lucyny szlag trafi, z czego ona oczywiście nie będzie zadowolona. Tym bardziej, że Hubert wykosztuje się jedynie na jej pobyt w hotelu, przez co dalej tak tanio nie sprzeda skóry przed Wilkiem. A ona dalej będzie musiała kombinować, jak go wykończyć!

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