Barwy szczęścia. Mariusz uratuje Pyrków w kolejnym sezonie! Tak przechytrzy Lucynę - ZDJĘCIA

Mariusz naprawi uszkodzony piec Pyrkom w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Mariusz uda się do Warszawy na spotkanie z Natalią. Ale przy okazji odwiedzi także i Pyrków. Tym bardziej, gdy dowie się, że wysiadł im piec, a w ich domu jest strasznie zimno. Oczywiście, Karpiuk nie zostawi ich bez pomocy. Zwłaszcza, że przecież będzie tutaj chodzić o dzieci zmarłej przyjaciółki jego narzeczonej.

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Karpiuk naprawi Pyrkom piec, dzięki czemu w ich domu znów będzie ciepło. Do tego stopnia, że Hubert od razu przekaże dobrą nowinę Lucynie, która na czas awarii ze względu na swój stan zdrowia przeniesie się do hotelu Stańskich, gdzie jej pobyt będzie opłacał Hubert (Marek Molak), a ona będzie korzystać z niego do bólu. Ale tylko do czasu.

Lucyna nie będzie zadowolona z interwencji Karpiuka w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Zwierzchowska nie ucieszy się ani z naprawy pieca, ani swojego powrotu do domu. Zwłaszcza, że Mariusz zrobi to Pyrkom po kosztach, w związku z czym zbyt wiele nie wyciągnie Huberta, a co gorsze dla niej nie sprawi, że w końcu skapituluje i zdecyduje się odsprzedać dom Wilkowi (Adam Szczyszczaj) za bezcen.

I choć jeszcze w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Lucyna będzie pewna, że tym razem jej się to uda, szczególnie, że już wcześniej będzie zmęczona szkodzeniem Pyrków, to ostatecznie znów poniesie klęskę. I już nawet trudno będzie jej to ukryć, gdy Hubert najpierw się z nią skontaktuje, a następnie przyjedzie po nią do hotelu i sprowadzi z powrotem do domu, gdzie z uśmiechami na ustach przywitają ją Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), Emil (Artem Malaszczuk), Agata (Natalia Zambrzycka), Ignacy (Olaf Staszkiewicz) i właśnie Mariusz.

Zwierzchowska wreszcie zdemaskuje się przed Pyrkami w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach?

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach reakcja seniorki mocno zaskoczy Asię, Mariusza i pozostałych domowników. Czy do tego stopnia, że w końcu połączą fakty i wreszcie domyślą się, że to właśnie ona im celowo szkodzi? Czy tym, zachowaniem się wysypie?

Niekoniecznie, bo przecież w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Pyrkowie dalej nie będą wiedzieli, że tak naprawdę jest ona matką Wilka, bo akurat z tym wciąż będzie dobrze się ukrywać. Ale czy zwrócą na nią mocniejszą uwagę? Przekonamy się już niebawem!

12