Barwy szczęścia, odcinek 3392: Karolina wścieknie się na Bruna w nowym sezonie! Intercyza wywoła kryzys tuż po ślubie - WIDEO, ZDJĘCIA

Karolina w 3392 odcinku "Barw szczęścia" wściekła na Bruna! Pójdzie o pieniądze

W nowym sezonie "Barw szczęścia", po przerwie wakacyjnej Karolina będzie chciała wreszcie załatwić formalności związane ze ślubem, który razem z Brunem wzięła w Las Vegas. Zależy jej na tym, żeby ich amerykańskie małżeństwo zostało oficjalnie uznane także w Polsce. Stański jednak niespodziewanie ostudzi jej zapał. Zanim razem pojawią się w urzędzie, wyciągnie temat intercyzy! Bruno jasno da żonie do zrozumienia, że chce najpierw zabezpieczyć sprawy finansowe. Karolina nie przyjmie tej wiadomości spokojnie. Wręcz przeciwnie. Natychmiast zacznie podejrzewać, że za decyzją męża kryje się coś więcej niż tylko chłodna kalkulacja...

Rozmowa w 3392 odcinku "Barw szczęścia" szybko przerodzi się w ostrą kłótnię. Karolina nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego Bruno tak szybko po ślubie zacznie myśleć o zabezpieczaniu majątku. Zapyta go wprost, czy naprawdę sądzi, że mogłaby go ograbić albo zabrać mu hotel. Stański spróbuje wyjaśnić, że nie chodzi o brak uczuć, lecz o rozsądne oddzielenie miłości od finansów. Dla jego żony takie tłumaczenie okaże się jednak niewystarczające. Karolina odbierze intercyzę jak policzek i dowód na to, że Bruno wciąż nie traktuje jej jak osoby, której może całkowicie zaufać.

"Barwy szczęścia", odcinek 3392: Bruno wypomni Karolinie intrygę przeciwko Justinowi

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" intercyza nie będzie jedynym powodem potężnego spięcia Stańskich. Bruno wróci także do tego, co Karolina zrobiła Justinowi. Nie spodoba mu się, że żona bez jego wiedzy podjęła tak ryzykowną grę i próbowała pozbyć się Skotnickiego z hotelu. Stański zacznie się obawiać, że cała sprawa może wyjść na jaw, a wtedy konsekwencje poniesie nie tylko Karolina. Kolejna afera może przecież mocno uderzyć w reputację hotelu, na którą Bruno pracował przez lata. Tym bardziej, że Justin już zacznie szukać dowodów na to, kto naprawdę stoi za jego problemami.

"Barw szczęścia" odcinek 3392 - kiedy w TVP pierwszy odcinek po wakacjach?

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" świeżo upieczeni małżonkowie zamiast cieszyć się początkiem wspólnego życia zaczną więc rozliczać się z pieniędzy, zaufania i decyzji podejmowanych za plecami drugiej osoby. Karolina poczuje, że Bruno chce odsunąć ją od swojego majątku, a Stański coraz mocniej będzie miał jej za złe działania wymierzone w Justina. Intercyza tylko wyciągnie na powierzchnię problemy, które między nimi narastały już wcześniej. Odcinek ten zostanie wyemitowany już 7 września 2026 roku w TVP2 o godzinie 20:05.

Barwy szczęścia. Bruno mocno zaskoczy Karolinę! Wręczy jej intercyzę