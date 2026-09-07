Barwy szczęścia. Broda będzie układał Jance życie za jej plecami, gdy ona będzie martwić się o zdrowie ojca

W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Broda zacznie układać Jance przyszłość

W 3400. odcinku „Barw szczęścia” Broda pojechał do Brzezin i zobaczył występ Janki w miejscowej remizie. Dziewczyna zrobiła na nim ogromne wrażenie, dlatego mężczyzna uznał, że powinna spróbować swoich sił na scenie.

Broda coraz poważniej myśli o przyszłości Janki i jest przekonany, że dziewczyna ma szansę zrobić karierę jako wokalistka. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” postanowi działać na własną rękę. Zwróci się do Ani z prośbą o zaliczkę na poczet swojego wynagrodzenia. Pieniądze chce przeznaczyć na sfinansowanie studia nagraniowego dla Janki.

Mężczyzna nie zamierza jednak poprzestać na samym zapewnieniu dziewczynie możliwości nagrania muzyki. Jego plany dotyczą także jej dalszej kariery. Problem w tym, że Broda nie zamierza wcześniej zapytać Janki, czy sama chce takiej przyszłości.

W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Janka będzie martwić się o ojca

Plany Brody zejdą jednak na dalszy plan, gdy sytuacja rodzinna Janki gwałtownie się pogorszy. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” jej ojciec dozna kolejnego zawału serca. Tym razem sytuacja będzie naprawdę dramatyczna.

Na miejscu pojawi się Mariusz, który z pełnym zaangażowaniem podejmie walkę o życie mężczyzny. Janka znajdzie się więc w wyjątkowo trudnym momencie. Zamiast myśleć o muzycznej karierze będzie przede wszystkim przeżywać stan zdrowia swojego ojca.

Dramatyczne wydarzenia mogą sprawić, że plany Brody dotyczące przyszłości Janki przestaną być w tej chwili najważniejsze. Mężczyzna będzie jednak przekonany, że chce pomóc dziewczynie rozwinąć talent, który dostrzegł podczas jej występu.

"Barwy szczęścia odcinek 3392 - data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3402. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia”- opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, ukazujący losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz ich bliskich. Telenowela w poruszający i realistyczny sposób dotyka problemów rodzinnych, miłosnych zawirowań, walki o marzenia oraz codziennych wyzwań życiowych.

W serialu występują m. in.:

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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