Barwy szczęścia. Bruno porówna Karolinę do Bożeny w nowym sezonie! Nowa żona Stańskiego będzie wściekła i pożałuje ślubu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia", odcinek 3392: Bruno zażąda intercyzy tuż po ślubie! Karolina wpadnie w szał

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" romantyczna atmosfera po ślubie Karoliny i Bruna szybko pryśnie. Kobieta będzie chciała załatwić formalności po spontanicznej ceremonii w Las Vegas, żeby ich małżeństwo zostało oficjalnie uznane również w Polsce. Wtedy Stański kompletnie ją zaskoczy. Zanim wspólnie pójdą do urzędu, wyciągnie przygotowaną wcześniej intercyzę.

Karolina nie będzie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Przecież ledwie zostali małżeństwem, a Bruno już zacznie zabezpieczać się na wypadek ewentualnego rozstania. Dla Różańskiej nie będzie to zwykły dokument regulujący sprawy finansowe. Odbierze intercyzę jak jasny sygnał, że mąż zwyczajnie jej nie ufa.

"Barwy szczęścia", odcinek 3392: Bruno przypomni sobie Bożenę! Karolina poczuje się jak jej następczyni

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zacznie naciskać na Bruna i zażąda wyjaśnień. Zapyta wprost, czy naprawdę podejrzewa ją o to, że mogłaby kiedyś próbować go ograbić albo przejąć hotel. Stański będzie przekonywał, że zupełnie nie o to chodzi. Zechce jedynie oddzielić sprawy uczuciowe od biznesowych i zabezpieczyć majątek, zanim formalnie rozpoczną wspólne życie jako małżeństwo.

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" Bruno wyjaśni Karolinie, że jego ostrożność nie wzięła się znikąd. Stański ma już za sobą jedno małżeństwo, które zakończyło się wyjątkowo bolesnym rozwodem. To właśnie problemy z Bożeną i późniejsza walka o sprawy finansowe sprawią, że tym razem nie będzie chciał pozostawiać niczego przypadkowi.Bruno nie zamierza drugi raz popełnić tego samego błędu. Po rozwodzie z Bożeną dojdzie do wniosku, że miłość to jedno, a wspólny majątek i interesy to zupełnie inna sprawa. Dlatego w małżeństwie z Karoliną zechce od początku jasno ustalić zasady. Dla Bruna takie podejście będzie rozsądkiem. Dla Karoliny zabrzmi jak najgorsze możliwe porównanie.

Różańska może odnieść wrażenie, że mąż już teraz zakłada, że ich związek skończy się tak samo jak małżeństwo z Bożeną. Co więcej, Bruno właściwie postawi ją w jednym szeregu z byłą żoną. Takie tłumaczenie tylko bardziej rozwścieczy Karolinę. Zwłaszcza że ona sama od dawna zachowuje się w hotelu tak, jakby była jego współgospodynią. Angażuje się w prowadzenie biznesu, podejmuje decyzje i walczy z ludźmi, których uważa za zagrożenie dla interesów Bruna. Tymczasem mąż nagle przypomni jej, że hotel przede wszystkim należy do niego. I wtedy w 3392 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się temat, którego Karolina kompletnie nie będzie chciała słuchać.

"Barwy szczęścia", odcinek 3392: Karolina pożałuje ślubu z Brunem?! Intercyza to dopiero początek kłótni

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" sprawa Bożeny i intercyzy nie będzie jedynym powodem konfliktu świeżo upieczonych małżonków. Bruno nadal będzie wściekły na Karolinę za jej samowolkę w hotelu i intrygę wymierzoną w Justina (Jasper Sołtysiewicz).

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Bruno usłyszy groźby Karoliny! Ewa pożałuje ślubu?