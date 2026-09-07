Barwy szczęścia. Renata odejdzie z Feel Good w nowym sezonie. Zażąda od Dominiki ogromnych pieniędzy

Renata odejdzie z Feel Good w 3397. odcinku "Barw szczęścia"

W 3397. odcinku "Barw szczęścia" Renata (Anna Mrozowska) zdecyduje się odejść z Feel Good. Nie zamierza jednak po prostu zrezygnować ze swojej części biznesu. Przedstawi wspólniczce swoją ofertę. Czy Dominika (Karolina Chapko) na niej przystanie?

Dominika od dawna wie, jak poważny jest problem Renaty. Kobiety są nie tylko przyjaciółkami, ale również wspólniczkami prowadzącymi Feel Good. W poprzednich odcinkach ich relacje mocno się pogorszyły. Dominika próbowała oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych, a Damian (Michał Lesień-Głowacki) radził jej nawet pozbawić Renatę udziałów. Według niego mogłoby to zmusić kobietę do walki z uzależnieniem.

W 3397. odcinku "Barw szczęścia" Renata zażąda olbrzymiej sumy za swoje udziały w Feel Good

W 3397. odcinku Renata zdecyduje się odejść z Feel Good. Nie zamierza jednak po prostu zrezygnować ze swojej części biznesu. Zażąda od Dominiki ogromnych pieniędzy za swoje udziały, a dokładnie 200 tys. złotych. Renata będzie chciała w ten sposób zamknąć zawodowy rozdział z Dominiką. Dla ich obu oznacza to poważną zmianę w sytuacji Feel Good.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Barwy szczęścia”?

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3397. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Barwy szczęścia” i kto w nim gra?

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, ukazujący losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz ich bliskich. Telenowela w poruszający i realistyczny sposób dotyka problemów rodzinnych, miłosnych zawirowań, walki o marzenia oraz codziennych wyzwań życiowych.

W serialu występują m. in.:

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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