Barwy szczęścia. Tak wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka. Przebiegły plan oszustów runie po informacji od Natalii

Hubert coraz bardziej nie ufa Lucynie w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Hubert zacznie grzebać w przeszłości Lucyny w nowym sezonie "Barw szczęścia". Pyrka uzna, że to podejrzane, że kolejne problemy w domu będą pojawiały się w momentach wyjątkowo niekorzystnych dla jego rodziny, a "fatum" stanie się wręcz namacalne. I właśnie dlatego już w 3406 odcinku „Barw szczęścia” po wakacjach Hubert postanowi dokładniej sprawdzić przeszłość seniorki. Nie będzie już bowiem przekonany, że Lucyna rzeczywiście chce dobra Pyrków. Wcześniej da mu do myślenia między innymi sytuacja z piecem. Mariusz (Rafał Cieszyński) naprawi urządzenie, dzięki czemu Pyrkowie unikną kolejnych problemów, ale Lucyna wcale nie będzie z tego powodu zadowolona...

Do tego dojdą kolejne działania seniorki. Lucyna zaangażuje się w przekonywanie Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) do wyjazdu z Polski. Będzie namawiać Pyrkę, by przyjęła atrakcyjną ofertę pracy w Tajlandii i wyjechała tam razem z partnerem aż na trzy lata. Zamiast jednak pomóc rodzinie, jej działania doprowadzą do kolejnego konfliktu.

Wilk nie odpuści Pyrkom w następnym sezonie "Barw szczęścia". Lucyna będzie wykonywać jego polecenia

W tym samym czasie Wilk nie przestanie dążyć do przejęcia domu Pyrków. To on nawymyśla kolejne szemrane pomysły, jak wykurzyć rodzinę z nieruchomości. Maciej będzie chciał zdobyć ją jak najtaniej, dlatego nadal będzie wykorzystywał Lucynę do realizacji swojego planu. Hubert dostanie coraz więcej powodów, by uważać, że za pozornie przypadkowymi problemami stoi ktoś, kto celowo działa przeciwko jego rodzinie. Nie będzie jednak jeszcze znał całej prawdy. Odpowiedź na pytanie, co naprawdę łączy Lucynę z Wilkiem, przyjdzie dopiero później.

W 3410 odcinku "Barw szczęścia" Asia dowie się, że Lucyna to matka Wilka

Przełom nastąpi w 3410 odcinku „Barw szczęścia”. Wtedy Joanna, korzystając z informacji przekazanej jej przez Natalię, zacznie łączyć fakty dotyczące Lucyny i Wilka. To właśnie dzięki tej informacji odkryje prawdę, której seniorka tak długo będzie pilnowała. Jak się okazuje, prawniczka będzie tą osobą, która naprowadzi Pyrków na poznanie całej prawdy o Lucynie.

Tym samym działania obojga przestaną wyglądać jak przypadkowy zbieg okoliczności. Wyjdzie na jaw, że między seniorką a Maciejem istnieje znacznie silniejsza więź, niż mogli przypuszczać Pyrkowie. Informacja od Natalii sprawi więc, że misternie budowana przez Lucynę i Wilka zasłona zacznie się rozpadać.