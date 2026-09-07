M jak miłość. Pożegnanie Doroty i Bartka w następnym sezonie! To dlatego wyrwie się z siedliska w Grabinie - ZDJĘCIA

Tak się zacznie wątek Doroty i Bartka w 1937 odcinku "M jak miłość" w nowym sezonie

Odcinek 1937 "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie będzie dla Doroty i Bartka bardzo szczęśliwy. Lisieccy będą mieli powód do świętowania, bo gdy Dorota pojedzie na kontrolne badania, wyniki okażą się wręcz idealne. Nie będzie żadnego zagrożenia, że nastąpi nawrót choroby Doroty! Wyzdrowiała, pokonała złośliwego raka mózgu, więc teraz ona i Bartek będą z nadzieją patrzeć we wspólną przyszłość.

Szczególne miejsce w rodzinie Lisieckich zajmuje ich adoptowany syn Franek (Jarosław Śmigielski) i to on w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu dostarczy małżonkom najwięcej zmartwień, bo nie będą wiedzieli, dlaczego nastolatek ostatnio jest tak przygnębiony. Franek nie odważy się powiedzieć rodzicom prawdy...

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Dorota pożegna się z Bartkiem i wyjedzie z Grabiny w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Z kolei Dorota w 1937 odcinku "M jak miłość" uzna, że podczas pożegnania z Bartkiem i wyjazdem z Grabiny, mąż musi wiedzieć, dlaczego tak bardzo zależy jej na wyrwaniu się z Grabiny. Właśnie teraz, w dniu wizyty u lekarza, który ma postawić diagnozę, że czy wciąż jest zdrowa. Nie będzie chciała, by Bartek był z nią podczas badań i by jechał z nią do Warszawy.

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- Błagam cię, nie kłóćmy się znowu o to... Mam już plan. Najpierw mam wizytę u lekarza. Spotykam się z Adą na kawę, plotki i idziemy w miasto - wyjaśni Dorota, która będzie czekała na spotkanie z dawno niewidzianą przyjaciółką. - Aha w miasto... To o to chodzi? - Życie na zapadłej prowincji jest oczywiście spełnieniem moich marzeń, ale wiesz, kobieta musi czasem nałożyć jakiś lepszy ciuch, buty na obcasie i pobiegać po galeriach. Rozumiesz? - Aaa... Po galeriach. To Ada będzie lepszym towarzyszem. Wiesz, bo ja naprawdę czasami ja nie potrafię uwierzyć, że mieliśmy wtedy bardzo dużo szczęścia. To ciągle do mnie wraca. Budzę się w nocy i przypomina mi się to, jak wtedy byłaś... A teraz jesteś... - Jestem i nigdzie się nie wybieram. Tylko dzisiaj na chwilę do Warszawy - doda Dorota na pożegnanie.

Dorota przekaże Bartkowi diagnozę lekarza w 1937 odcinku "M jak miłość"! Syn Franek dostarczy mu zmartwień

Strach Bartka o życie i zdrowie Doroty minie w 1937 odcinku "M jak miłość", kiedy żona zadzwoni do niego z radosnymi wieściami od lekarza! Będzie w pełni zdrowa! Wyniki badań nie wykażą nawet zagrożenia nawrotem raka. Podczas nieobecności ukochanej Bartek skorzysta z okazji, by pobyć trochę z Frankiem, porozmawiać z synem, wybadać, co dręczy nastolatka. Dzięki temu Lisiecki poczuje się jak prawdziwy ojciec. Niestety nie rozszyfruje, że za zachowaniem Franka kryje się list od jego ojczyma, bezwzględnego Malickiego (Marcin Sitek).

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Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1937 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.