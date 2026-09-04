Barwy szczęścia. Drugi ślub Karoliny i Bruna w Polsce. Odstawią szopkę pod media, ale nie wiedzą, że to pułapka - ZDJĘCIA

Karolina i Bruno urządzą drugi ślub w Polsce w "Barwach szczęścia" w nowym sezonie

Karolina i Bruno już raz zdecydowali się na ślub w Las Vegas. Ich spontaniczny wyjazd zakończył się zawarciem małżeństwa, ale po powrocie do Polski szybko okazało się, że nie wszystko będzie takie proste. Bruno zaczął mieć wątpliwości, czy powinien bezwarunkowo zaufać swojej nowej żonie. Szczególnie że Karolina była wcześniej związana z jego hotelem, a ich relacja zaczęła się jeszcze w czasie jego małżeństwa z Bożeną (Marieta Żukowska).

Stański postanowi więc zabezpieczyć swój majątek i przed rejestracją małżeństwa zawartego w Las Vegas w Polsce będzie chciał, by Karolina podpisała intercyzę. Dla niej nie będzie to jednak wygodny temat. Karolina zacznie nawet konsultować sprawę z prawniczką Paszkowską (Olga Bończyk), próbując znaleźć rozwiązanie korzystne dla siebie. W międzyczasie para postanowi jednak zadbać o swój wizerunek.

Kowbojska sesja Karoliny i Bruna z okazji ślubu

Już w 3405 odcinku „Barw szczęścia” Karolina i Bruno wezmą udział w ekstrawaganckiej sesji ślubnej. Stylizacja i kowbojski klimat stworzą obraz idealnej, efektownej pary, która właśnie rozpoczyna wspólne życie. Tyle że za kulisami wcale nie będzie tak romantycznie, jak mogłyby sugerować zdjęcia. Sesja ma przede wszystkim przyciągnąć uwagę mediów. Karolina i Bruno będą chcieli wykorzystać swój ślub do promocji hotelu i zbudowania wokół siebie odpowiedniego wizerunku. Nie będą przy tym wiedzieli, że ich medialne działania zbiegają się w czasie z czymś znacznie poważniejszym.

Weronika zacznie bowiem dyskretnie przyglądać się temu, co dzieje się w hotelu. Dziennikarka będzie prowadzić śledztwo dotyczące handlu narkotykami oraz nielegalnego obrotu lekami. Karolina i Bruno, zajęci kreowaniem swojego idealnego wizerunku, nie będą mieli pojęcia, że zainteresowanie mediów może wkrótce przynieść im znacznie więcej problemów, niż się spodziewają.

W 3407 odcinku „Barw szczęścia” drugi ślub będzie wielką inscenizacją

W 3407 odcinku „Barw szczęścia” Karolina i Bruno pójdą o krok dalej. W hotelu zorganizują wydarzenie będące inscenizacją ich ślubu. Wszystko zostanie przygotowane tak, aby wyglądało efektownie przed obiektywami. Zamiast kolejnej prywatnej chwili małżonków powstanie więc widowisko przeznaczone przede wszystkim dla mediów.

Kiedy Amelia (śp. Stanisława Celińska) zorientuje się, że cała uroczystość jest jedynie spektaklem wyreżyserowanym pod publikę, nie będzie kryła oburzenia. Dla niej zachowanie syna okaże się rozczarowujące. Trudno będzie jej zaakceptować sytuację, w której tak ważne wydarzenie zostanie potraktowane przede wszystkim jako narzędzie do budowania medialnego wizerunku. Karolina i Bruno nie przejmą się jednak krytyką. Najważniejsze będzie dla nich to, aby zdjęcia i publikacje przyniosły oczekiwany efekt.