Barwy szczęścia: Policja u Pyrków! Hubert wpadnie w poważne kłopoty

Lucyna w nowym sezonie "Barw szczęścia" oskarży Huberta o nękanie! Policja przyjedzie na Zaciszną

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" rodzina Pyrków nadal nie otrząśnie się po tym, czego dowie się o Lucynie. Hubert już wcześniej zacznie podejrzewać, że starsza kobieta wcale nie pojawiła się w ich domu przypadkiem. Kolejne awarie, dziwne zachowanie seniorki i jej zaskakująco przychylne podejście do interesów Wilka zaczną układać się w coraz bardziej podejrzaną całość. Pyrka nie odpuści i postanowi sprawdzić Lucynę na własną rękę.

Wszystko zmieni się, gdy na jaw wyjdzie największy sekret seniorki. Lucyna okaże się matką Wilka! Dla Huberta będzie to ostateczny dowód na to, że przez cały czas był oszukiwany. Kobieta, którą Pyrkowie wpuścili pod swój dach i zaczęli traktować niemal jak członka rodziny, okaże się blisko związana z człowiekiem, który od miesięcy próbuje przejąć ich dom na Zacisznej. Sprawa nie skończy się tylko na awanturze pomiędzy domownikami. Oskarżenie Lucyny doprowadzi do interwencji policji na Zacisznej. Funkcjonariusze zjawią się pod domem Pyrków, a Hubert będzie musiał tłumaczyć się z sytuacji, choć jeszcze chwilę wcześniej to on próbował odkryć, kto naprawdę działa na szkodę jego rodziny.

Barwy szczęścia. Hubert zamiast Lucyny będzie miał problemy z policją?!

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" interwencja policji może postawić Huberta w fatalnym świetle. Lucyna przedstawi się jako osoba nękana przez Pyrkę, a funkcjonariusze nie będą mogli po prostu zignorować jej zgłoszenia. Hubert znajdzie się więc w sytuacji, w której każda gwałtowna reakcja może tylko pogorszyć jego położenie.

A o zachowanie spokoju będzie niezwykle trudno. Pyrka właśnie odkryje, że przez długi czas ktoś manipulował jego rodziną praktycznie we własnym domu. Lucyna zdobyła zaufanie Pyrków, mieszała się w ich sprawy, próbowała wpływać na decyzje Agaty (Natalia Zambrzycka), a wszystko wskazywało na to, że jej działania służyły interesom Wilka.

Hubert w nowym sezonie "Barw szczęścia" dopadnie Wilka

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" Hubert po policyjnej interwencji nie wycofa się z walki. Wręcz przeciwnie. Kilka godzin później znów dojdzie do starcia Pyrki z nieuczciwym deweloperem. Tym razem mężczyźni spotkają się w restobarze.

Hubert będzie już wiedział, kim naprawdę jest Lucyna i dlaczego jej zachowanie przez ostatnie miesiące wzbudzało tyle podejrzeń. Trudno więc oczekiwać, żeby rozmowa z Wilkiem przebiegła spokojnie. Pyrka będzie wściekły, że deweloper wraz z własną matką tak długo rozgrywał jego rodzinę i próbował doprowadzić do przejęcia domu.