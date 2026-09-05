Barwy szczęścia. Mocne starcie Oliwki z Tomkiem! Nie pozwoli mu zrzucić na siebie winy - ZDJĘCIA

Tak doszło do rozstania Oliwki i Tomka w minionym sezonie "Barw szczęścia"

Rozstanie Oliwki i Tomka w minionym sezonie "Barw szczęścia" było konsekwencją tego, że koło Kępskiego cały czas kręci się jego była ukochana Grażyna (Kinga Suchan). Zazdrość o to, co ich łączyło, do tego stopnia zawładnęła Oliwką, że zaczęła robić partnerowi wymówki z byle powodu. Poza tym Tomek przestał przed nią ukrywać, że Grażyna była, jest i będzie jedną z ważniejszych osób w jego życiu.

Do problemów w związku z powodu Grażyny doszły jeszcze biznesowe aspiracje Oliwki, która po założeniu własnej firmy odsunęła Tomka na dalszy plan. Mimo że pomógł jej rozkręcić biznes, jest jednym z udziałowców w "Olive".

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Oliwka i Tomek nie wrócą do siebie w 3398 odcinku "Barw szczęścia"

Co prawda w 3398 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Tomek nie pogodzi się z odejściem Oliwki, a nawet wciąż będzie ukrywał przed swoją matką Wandą (Maja Barełkowska), że dziewczyna go rzuciła, szanse na to, że się zejdą, zmaleją do zera. Zaproszenie Oliwki na spotkanie do Restobaru "SezoNovy" wbije Kępskiemu nóż w serce. Bo zamiast pojednania czeka go przykra rozmowa z ukochaną.

On będzie chciała, by do niego wróciła, a ona będzie liczyła na to, że zdoła odkupić należące do niego udziały w swojej firmie i dzięki temu ostatecznie się od byłego partnera odetnie.

Jednego Oliwka w 3398 odcinku "Barw szczęścia" nie przewidzi i nie będzie świadoma, że Tomek wciąż ma nadzieję, że znów będą razem. Kępski z miną zbitego psa niemal będzie ją błagał o kolejną szansę.

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- Myślałem, że kiedy opadną emocje, wszystko jeszcze przemyślimy, przegadamy. A ty zachowujesz się, jakby to był ostateczny koniec...

Oliwka dobije Tomka tymi słowami w 3398 odcinku "Barw szczęścia"

Odpowiedź Oliwki w 3398 odcinku "Barw szczęścia" dobije Tomka. Dla niej ich związek to już będzie zamknięty rozdział. Teraz będzie jej tylko zależało na firmie, by prowadzić ją bez udziału Kępskiego.

- Tomek, bo to jest koniec. Za dużo się wydarzyło. I wiem, że oboje na to zapracowaliśmy... Ja też zawiniłam! Tylko, że to już nie ma znaczenia… - Możemy to jeszcze poukładać… - Nie. Teraz każde z nas musi poukładać swoje życie osobno - zakończy rozmowę Oliwka.