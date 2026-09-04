Barwy szczęścia. Zniknięcie Renaty w nowym sezonie! W tajemnicy przed Marcinem spotka się z dilerem - ZDJĘCIA

Renata w nowym sezonie "Barw szczęścia" zniknie w środku nocy!
Marcin coraz mocniej będzie odczuwał, że z jego ukochaną dzieje się coś bardzo złego. Jeszcze niedawno będzie próbował przekonywać Renatę do powrotu na odwyk, ale ona uparcie będzie wypierała swój problem i odrzucała każdą próbę pomocy. W dodatku jej reakcja będzie coraz bardziej nerwowa na pytania partnera i nie będzie chciała tłumaczyć się ze swojego zachowania. W końcu Kodur wyzna Dominice, że Renata wymknie się z domu pod osłoną nocy.
Dla Kodura w 3398 odcinku "Barw szczęścia", po wakacjach będzie to wyjątkowo alarmujący sygnał. Tym bardziej że wcześniej jego partnerka będzie już potajemnie zdobywała niebezpieczne środki i robiła wszystko, aby Marcin nie poznał prawdy o jej nałogu.
Renata w 3398 odcinku "Barw szczęścia" spotka się z dilerem za plecami Marcina! Nocna ucieczka skończy się fatalnie
W 3398 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw prawdziwy powód nocnego zniknięcia Renaty. Uzależniona kobieta potajemnie spotka się z dilerem, od którego kupi kolejne narkotyki! Wszystko zorganizuje tak, aby Marcin nie dowiedział się o jej kontaktach z podejrzanym mężczyzną. Zamiast kontynuować leczenie i przyjąć pomoc najbliższych, Renata ponownie sięgnie po środki, które już wcześniej doprowadziły ją na skraj tragedii. W ten sposób zacznie prowadzić podwójne życie. Kodur spróbuje ją ratować, a ona nocami zacznie szukać sposobu, żeby zdobywać kolejne narkotyki bez jego wiedzy...
Renata w nowym sezonie "Barw szczęścia" przekroczy kolejną granicę. Jeszcze wcześniej oszukiwała Marcina, gdy próbowała zdobywać niebezpieczne środki, ale teraz zacznie spotykać się bezpośrednio z dilerem. Co gorsza, zrobi to po wszystkim, przez co przeszła. Przedawkowanie, pobyt w szpitalu i próba terapii nie wystarczą, aby powstrzymać ją przed powrotem do nałogu...
Barwy szczęścia, odcinek 3398. Kiedy emisja? Renata zniknie w nocy, a Dominika straci przyjaciółkę?
W 3398 odcinku "Barw szczęścia" dramat Renaty rozegra się we wtorek, 15 września 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2. To właśnie wtedy Marcin wyzna Dominice, że ukochana zniknęła z domu w środku nocy, a w tym samym czasie Renata spotka się z dilerem i kupi od niego kolejne narkotyki. Dla Dominiki ta wiadomość okaże się wyjątkowo bolesna. Ich konflikt osiągnie już taki poziom, że właścicielka Feel Good zacznie zdawać sobie sprawę, że traci przyjaciółkę.