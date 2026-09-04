Barwy szczęścia. Zniknięcie Renaty w nowym sezonie! W tajemnicy przed Marcinem spotka się z dilerem - ZDJĘCIA

Renata w nowym sezonie "Barw szczęścia" zniknie w środku nocy!

Marcin coraz mocniej będzie odczuwał, że z jego ukochaną dzieje się coś bardzo złego. Jeszcze niedawno będzie próbował przekonywać Renatę do powrotu na odwyk, ale ona uparcie będzie wypierała swój problem i odrzucała każdą próbę pomocy. W dodatku jej reakcja będzie coraz bardziej nerwowa na pytania partnera i nie będzie chciała tłumaczyć się ze swojego zachowania. W końcu Kodur wyzna Dominice, że Renata wymknie się z domu pod osłoną nocy.

Dla Kodura w 3398 odcinku "Barw szczęścia", po wakacjach będzie to wyjątkowo alarmujący sygnał. Tym bardziej że wcześniej jego partnerka będzie już potajemnie zdobywała niebezpieczne środki i robiła wszystko, aby Marcin nie poznał prawdy o jej nałogu.

Renata w 3398 odcinku "Barw szczęścia" spotka się z dilerem za plecami Marcina! Nocna ucieczka skończy się fatalnie

W 3398 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw prawdziwy powód nocnego zniknięcia Renaty. Uzależniona kobieta potajemnie spotka się z dilerem, od którego kupi kolejne narkotyki! Wszystko zorganizuje tak, aby Marcin nie dowiedział się o jej kontaktach z podejrzanym mężczyzną. Zamiast kontynuować leczenie i przyjąć pomoc najbliższych, Renata ponownie sięgnie po środki, które już wcześniej doprowadziły ją na skraj tragedii. W ten sposób zacznie prowadzić podwójne życie. Kodur spróbuje ją ratować, a ona nocami zacznie szukać sposobu, żeby zdobywać kolejne narkotyki bez jego wiedzy...

Renata w nowym sezonie "Barw szczęścia" przekroczy kolejną granicę. Jeszcze wcześniej oszukiwała Marcina, gdy próbowała zdobywać niebezpieczne środki, ale teraz zacznie spotykać się bezpośrednio z dilerem. Co gorsza, zrobi to po wszystkim, przez co przeszła. Przedawkowanie, pobyt w szpitalu i próba terapii nie wystarczą, aby powstrzymać ją przed powrotem do nałogu...

Barwy szczęścia, odcinek 3398. Kiedy emisja? Renata zniknie w nocy, a Dominika straci przyjaciółkę?

W 3398 odcinku "Barw szczęścia" dramat Renaty rozegra się we wtorek, 15 września 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2. To właśnie wtedy Marcin wyzna Dominice, że ukochana zniknęła z domu w środku nocy, a w tym samym czasie Renata spotka się z dilerem i kupi od niego kolejne narkotyki. Dla Dominiki ta wiadomość okaże się wyjątkowo bolesna. Ich konflikt osiągnie już taki poziom, że właścicielka Feel Good zacznie zdawać sobie sprawę, że traci przyjaciółkę.

Barwy szczęścia. Jest zapowiedź nowego sezonu! Dominika bez Sebastiana, ale z Damianem?