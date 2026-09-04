Pierwsza miłość, odcinek 4252: Marysia wciąż coś czuje do Pawła?! Dominika przejrzy ją na wylot

"Pierwsza miłość" odcinek 4252 - wtorek, 24.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4252 odcinku "Pierwsza miłość" Kacper będzie próbował ratować coraz bardziej napiętą sytuację między nim a Marysią. Po ostatnich problemach małżeństwo Domańskich zdecydowanie nie będzie przypominało sielanki, a powrót Pawła tylko jeszcze bardziej wszystko skomplikuje. Kacper będzie doskonale wiedział, że były mąż Marysi i biologiczny ojciec Julki znów zajmuje coraz więcej miejsca w życiu ich rodziny. Dlatego zacznie się starać.

Nie będzie jednak chodziło wyłącznie o wielkie deklaracje. Kacper w 4252 odcinku "Pierwsza miłość" zacznie od małych gestów. Będzie przynosił Marysi posiłek do pracy i proponował wspólne wyjście, jakby chciał przypomnieć jej, że nadal mogą być szczęśliwą parą.

Pierwsza miłość, odcinek 4252: Kacper będzie walczył o Marysię. Paweł stanie między małżonkami?

Kacper w 4252 odcinku "Pierwsza miłość" dostanie kolejną okazję, żeby zapunktować u żony, gdy Julka niespodziewanie dozna kontuzji. Lekarz natychmiast będzie chciał pokazać Marysi, że w kryzysowej sytuacji może na niego liczyć. Będzie troskliwy, pomocny i zaangażowany, a wszystko zacznie wyglądać tak, jakby Domański naprawdę chciał od nowa poskładać rodzinne życie. Tyle że w tle przez cały czas będzie obecny Paweł. Jego powrót po kilkunastu latach kompletnie zmienił układ sił. Krzyżanowski nie będzie już tylko wspomnieniem pierwszej wielkiej miłości Marysi. Znów będzie realnym człowiekiem, którego będzie spotykała i o którym będzie słyszała, a przede wszystkim pozostanie ojcem jej córki.

W 4252 odcinku "Pierwsza miłość" Marysia będzie próbowała przekonywać samą siebie, że powrót Pawła nie zmienia tego, co czuje do Kacpra. Nie będzie przecież chciała przekreślać obecnego małżeństwa tylko dlatego, że po latach w jej życiu ponownie zjawi się były ukochany. Sytuacja będzie jednak znacznie bardziej skomplikowana. Paweł był jej pierwszą wielką miłością, mężem i ojcem Julki, a jego tajemnicze zniknięcie sprawiło, że ich historia właściwie nigdy nie dostała normalnego zakończenia.

Dominika przejrzy Marysię na wylot w 4252 odcinku "Pierwszej miłości"! Wciąż kocha Pawła?

W 4252 odcinku "Pierwsza miłość" prawdę jako pierwsza zacznie dostrzegać Dominika. Siostra Marysi odwiedzi ją w fitnessie i pozornie będzie chciała tylko wypytać o Pawła. Szybko jednak przestanie chodzić wyłącznie o zwykłą ciekawość. Dominika będzie uważnie obserwowała reakcje Marysi i wyłapie znacznie więcej, niż Domańska będzie chciała jej powiedzieć. Wystarczy sposób, w jaki Marysia zacznie mówić o byłym mężu, jej zawahanie albo próba szybkiego ucięcia tematu, żeby Dominika zaczęła składać wszystko w całość.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu