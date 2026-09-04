Pierwsza miłość, odcinek 4253: Nagły ślub Marty i Szymona! Kinga uratuje ceremonię w ostatniej chwili

"Pierwsza miłość" odcinek 4253 - środa, 23.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4253 odcinku "Pierwsza miłość" Marta i Szymon nie będą spodziewali się, że zwykły telefon całkowicie wywróci ich dzień do góry nogami. Jeszcze niedawno ich związek przechodził ogromny kryzys. Szymon niespodziewanie odsuwał się od ukochanej, Marta cierpiała i próbowała zrozumieć, dlaczego mężczyzna, który wcześniej tak bardzo o nią walczył, nagle postanowił wszystko zakończyć. Później los ponownie prowadził ich ku sobie, aż w końcu dojdą do momentu, w którym zaczną planować wspólną przyszłość. Tyle że nawet oni nie będą przypuszczali, że na ślub przyjdzie im szykować się dosłownie w biegu!

Marta i Szymon w 4253 odcinku "Pierwszej miłości" wezmą ślub w ekspresowym tempie! Zabraknie najważniejszego

W 4253 odcinku "Pierwsza miłość" telefon z Urzędu Stanu Cywilnego będzie brzmiał niemal jak żart. Urzędniczka poinformuje Martę i Szymona, że zwolni się termin i będą mogli pobrać się jeszcze tego samego dnia. Problem w tym, że do ceremonii pozostanie zaledwie półtorej godziny! Dla większości par oznaczałoby to konieczność rezygnacji i wybrania innego terminu, ale Marta nie będzie chciała czekać ani chwili dłużej. Bez wahania odwoła wszystkie swoje zajęcia i zacznie szykować się do ślubu. Po tym wszystkim, co przeszła, nie będzie potrzebowała wielkiej uroczystości przygotowywanej miesiącami. Najważniejsze stanie się dla niej to, że wreszcie będzie mogła zostać żoną Szymona.

Również Szymon w 4253 odcinku "Pierwsza miłość" nie będzie miał czasu na spokojne przygotowania. W pośpiechu zacznie szukać koszuli, krawata, dokumentów i wszystkiego, czego będzie potrzebował w USC. Początkowa ekscytacja szybko jednak ustąpi miejsca lekkiej panice. Zakochani przypomną sobie o jednym bardzo ważnym szczególe. Do zawarcia małżeństwa będą potrzebowali świadków, a przy tak nagłej ceremonii nie zdążą wszystkiego wcześniej ustalić. Właśnie wtedy do akcji wkroczy Kinga (Aleksandra Zienkiewicz).

Kinga uratuje ślub Marty i Szymona w 4253 odcinku "Pierwszej miłości". Przy okazji zaskoczy przyjaciółki!

Kinga w 4253 odcinku "Pierwsza miłość" stanie na wysokości zadania i zacznie działać natychmiast, gdy dowie się o nagłym ślubie Marty i Szymona. Nie będzie czasu na wielkie przygotowania, rozsyłanie zaproszeń czy organizowanie wymarzonego wesela. Wszystko będzie działo się błyskawicznie, a największym problemem okaże się znalezienie świadków. To właśnie Żukowska uratuje sytuację w ostatniej chwili.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu