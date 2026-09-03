Pierwsza miłość, odcinek 4240: Bartek i Ilona zamieszkają razem! To definitywny koniec z Emilką? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4240 - piątek, 04.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

Relacja Bartka i Ilony w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" wejdzie na zupełnie nowy poziom. Lekarka spontanicznie zaproponuje Miedzianowskiemu wspólne zamieszkanie. Dla niej będzie to naturalny kolejny krok po wszystkim, co wydarzyło się między nimi w ostatnim czasie. To właśnie ona wspierała Bartka, kiedy znalazł się w fatalnym stanie po dramatycznych przejściach i pobiciu w więzieniu.

Z czasem między nimi pojawiło się coraz większe przywiązanie, dlatego w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" dla Ilony wspólne mieszkanie będzie oznaczało coś więcej niż tylko wygodę. Zobaczy w tym szansę na prawdziwy związek, wspólną codzienność i rozpoczęcie zupełnie nowego etapu.

Pierwsza miłość, odcinek 4240: Ilona zaproponuje Bartkowi wspólne mieszkanie. Miedzianowski szybko się zgodzi

W 4240 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek początkowo będzie zaskoczony pomysłem partnerki, ale szybko zacznie go rozważać... Po chwili dojdzie do wniosku, że wspólne mieszkanie rzeczywiście jest rozsądnym rozwiązaniem. Pod względem praktycznym wszystko będzie się zgadzało, ale właśnie tutaj pojawi się największy problem.

Mimo wszystko w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" Miedzianowski spróbuje podejść do sprawy chłodno i rozsądnie, podczas gdy jego uczucia wcale nie będą tak uporządkowane, jak sam chciałby wierzyć. Ilona może więc usłyszeć dokładnie to, na co czekała, ale jednocześnie nie będzie miała pojęcia, że w sercu jej partnera wciąż znajduje się miejsce dla kobiety z jego przeszłości...

Pierwsza miłość, odcinek 4240: Emilka pójdzie w odstawkę? Bartek nie zapomni o byłej żonie

W 4240 odcinku "Pierwszej miłości" decyzja o wspólnym mieszkaniu z Iloną będzie wyglądała jak ostateczne potwierdzenie, że dla Bartka historia z Emilką jest już zamknięta. Nic bardziej mylnego. Miedzianowski może próbować przekonać samego siebie, że układa sobie życie na nowo, ale jego uczucia nie znikną tylko dlatego, że podejmie przełomową decyzję. Emilka pozostanie dla niego kimś wyjątkowym.

Byli małżonkowie mają za sobą tyle wspólnych przeżyć, że Bartek nie będzie w stanie po prostu przekreślić wszystkiego jedną deklaracją. Ilona zrobi więc kolejny krok w stronę poważnego związku dokładnie w chwili, gdy w Miedzianowskim zaczną odżywać emocje, których najwyraźniej nigdy do końca się nie pozbył...

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu